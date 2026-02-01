«Эдмонтон» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» победила «Эдмонтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3.

Российские нападающие «Уайлд» Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко забили по голу в этой игре. Их соотечественники и партнеры по команде Яков Тренин и Данила Юров записали на свой счет по результативной передаче.

«Миннесота» набрала 74 очка и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. У «Эдмонтона» 64 балла и пятая строчка.

Следующий матч «Миннесота» проведет против «Монреаля», а «Эдмонтон» сыграет с «Торонто».