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1 февраля, 10:08

«Эдмонтон» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

Алина Савинова

«Миннесота» победила «Эдмонтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3.

Российские нападающие «Уайлд» Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко забили по голу в этой игре. Их соотечественники и партнеры по команде Яков Тренин и Данила Юров записали на свой счет по результативной передаче.

«Миннесота» набрала 74 очка и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. У «Эдмонтона» 64 балла и пятая строчка.

Следующий матч «Миннесота» проведет против «Монреаля», а «Эдмонтон» сыграет с «Торонто».

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3.10
4.10
5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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