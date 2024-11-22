«Миннесота» выиграла у «Эдмонтона», Капризов сделал одну голевую передачу
«Миннесота» на выезде обыграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.
Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился одной голевой передачей. Теперь у него 34 (13+21) очка в этом сезоне.
«Миннесота» набрал 29 очков и занимает 2-е место в Западной конференции. «Эдмонтон» идет на 8-й строчке — 22 очка.
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«Эдмонтон» — «Миннесота» — 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)
Голы: Драйзайтль — 15 (Макдэвид), 0:27 — 1:0. Болди — 11 (Капризов, Бродин), 9:56 — 1:1. Фолиньо — 4 (Чисхольм, Годро), 23:09 — 1:2. Перри — 4, 26:03 — 2:2. Юханссон — 2 (Хартман), 29:10 — 2:3. Годро — 3 (Хартман), 37:02 — 2:4. Годро — 4 (Миддлтон, Фолиньо), 49:50 — 2:5. Дж. Скиннер — 4 (Перри, Хенрик), 59:35 — 3:5.
Вратари: С. Скиннер — Флери.
Штраф: 7 — 9.
Броски: 32 (7+13+12) — 26 (9+10+7).
Наши: Подколзин (15.31/3/-1) — Капризов (22.51/1/-1), Тренин (14.34/0/+2), Хуснутдинов (7.46/0/0).
22 ноября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.
|Столичный дивизион
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|Каролина
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|2
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|9
|28
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|Вашингтон
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|13
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|6
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|5
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|8
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|12
|8
|25
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|10
|8
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|4
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|9
|12
|21
|5
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|19
|9
|10
|19
|6
|Детройт
|19
|8
|11
|18
|7
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|19
|8
|11
|17
|8
|Монреаль
|19
|7
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|19
|16
|3
|32
|2
|Миннесота
|19
|13
|6
|29
|3
|Даллас
|18
|12
|6
|24
|4
|Колорадо
|20
|11
|9
|22
|5
|Сент-Луис
|21
|9
|12
|19
|6
|Юта
|19
|7
|12
|17
|7
|Чикаго
|20
|7
|13
|15
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|15
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|20
|12
|8
|26
|2
|Калгари
|20
|11
|9
|25
|3
|Лос-Анджелес
|20
|10
|10
|23
|4
|Эдмонтон
|21
|10
|11
|22
|5
|Ванкувер
|18
|9
|9
|21
|6
|Сиэтл
|20
|10
|10
|21
|7
|Анахайм
|18
|8
|10
|18
|8
|Сан-Хосе
|22
|6
|16
|17
|22.11
|03:00
|
Вашингтон – Колорадо
|1 : 2
|22.11
|03:00
|
Оттава – Вегас
|2 : 3
|22.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|4 : 2
|22.11
|03:00
|
Бостон – Юта
|1 : 0
|22.11
|03:00
|
Коламбус – Тампа-Бэй
|7 : 6 ОТ
|22.11
|03:00
|
Детройт – Айлендерс
|2 : 1
|22.11
|04:00
|
Сент-Луис – Сан-Хосе
|3 : 2 Б
|22.11
|04:30
|
Чикаго – Флорида
|3 : 1
|22.11
|05:00
|
Эдмонтон – Миннесота
|3 : 5
|22.11
|05:00
|
Калгари – Рейнджерс
|3 : 2