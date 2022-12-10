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Сегодня, 08:04

«Эдмонтон» обыграл «Миннесоту», у Костина и Капризова по одной передаче

Руслан Минаев
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«Эдмонтон» дома обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В составе «Ойлерз» забивали Дерек Райан, Коннор Макдэвид, Кайлер Ямамото, Леон Драйзайтль и Райан Ньюджент-Хопкинс. Нападающий «Эдмонтона» Клим Костин отметился результативной передачей.

У «Уайлд» шайбы на счету Йоэля Эка Эрикссона и Матс Цуккарелло. Результативной передачей в составе «Миннесоты» отметился Кирилл Капризов.

«Эдмонтон» с 32 очками занимает 5-ю строчку в Западной конференции. «Миннесота» с 28 очками — 9-я на Западе.

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«Эдмонтон» — «Миннесота» — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Голы: Райан — 4 (Шор, Костин), 2:45 — 1:0. Макдэвид — 25 (бол., Нюджент-Хопкинс, Бэрри), 8:59 — 2:0. Эрикссон Эк — 10, 11:24 — 2:1. Зуккарелло — 9 (бол., Капризов, Сперджен), 26:22 — 2:2. Ямамото — 1 (Нерс, Сиси), 32:54 — 3:2. Драйзайтль — 19 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 43:43 — 4:2. Нюджент-Хопкинс — 14 (п.в., Драйзайтль, Хаймэн), 59:51 — 5:2.

Вратари: Скиннер — Флери (57:37 — 59:51).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 38 (15+14+9) — 44 (10+16+18).

Наши: Костин (8.12/1/+1) — Капризов (21.58/6/-1).

10 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 17589 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Эдмонтон Ойлерз
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1 Нью-Джерси 27 21 6 43
2 Каролина 26 14 12 34
3 Питтсбург 27 15 12 34
4 Айлендерс 28 17 11 34
5 Рейнджерс 29 14 15 33
6 Вашингтон 29 13 16 30
7 Филадельфия 27 9 18 23
8 Коламбус 26 9 17 20
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 25 21 4 43
2 Торонто 28 17 11 40
3 Тампа-Бэй 26 16 10 33
4 Детройт 26 13 13 31
5 Флорида 27 13 14 30
6 Монреаль 26 13 13 28
7 Баффало 27 12 15 26
8 Оттава 26 10 16 22
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 26 18 8 37
2 Даллас 27 15 12 35
3 Колорадо 25 13 12 28
4 Миннесота 26 13 13 28
5 Нэшвилл 24 12 12 26
6 Сент-Луис 27 12 15 24
7 Аризона 24 7 17 18
8 Чикаго 26 7 19 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 19 9 39
2 Сиэтл 26 15 11 33
3 Эдмонтон 28 16 12 32
4 Лос-Анджелес 29 14 15 32
5 Калгари 27 13 14 29
6 Ванкувер 27 12 15 27
7 Сан-Хосе 29 8 21 21
8 Анахайм 27 7 20 17
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10.12 03:00
Баффало – Питтсбург
 3 : 4 ОТ
10.12 03:00
Вашингтон – Сиэтл
 4 : 1
10.12 03:00
Коламбус – Калгари
 3 : 1
10.12 03:00
Нью-Джерси – Айлендерс
4 : 6
10.12 04:30
Чикаго – Виннипег
 1 : 3
10.12 05:00
Колорадо – Рейнджерс
1 : 2 Б
10.12 05:00
Эдмонтон – Миннесота
 5 : 2
10.12 05:30
Аризона – Бостон
 4 : 3
10.12 06:00
Анахайм – Сан-Хосе
 - : -
10.12 06:00
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 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 27 52
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 27 44
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 27 41
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 27 24
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 27 23
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

27 21
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 18 1.82
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 10 1.87
Кевин Ланкинен

Кевин Ланкинен

Нэшвилл

 7 2.12
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