«Эдмонтон» обыграл «Миннесоту», у Костина и Капризова по одной передаче
«Эдмонтон» дома обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
В составе «Ойлерз» забивали Дерек Райан, Коннор Макдэвид, Кайлер Ямамото, Леон Драйзайтль и Райан Ньюджент-Хопкинс. Нападающий «Эдмонтона» Клим Костин отметился результативной передачей.
У «Уайлд» шайбы на счету Йоэля Эка Эрикссона и Матс Цуккарелло. Результативной передачей в составе «Миннесоты» отметился Кирилл Капризов.
«Эдмонтон» с 32 очками занимает 5-ю строчку в Западной конференции. «Миннесота» с 28 очками — 9-я на Западе.
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«Эдмонтон» — «Миннесота» — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Голы: Райан — 4 (Шор, Костин), 2:45 — 1:0. Макдэвид — 25 (бол., Нюджент-Хопкинс, Бэрри), 8:59 — 2:0. Эрикссон Эк — 10, 11:24 — 2:1. Зуккарелло — 9 (бол., Капризов, Сперджен), 26:22 — 2:2. Ямамото — 1 (Нерс, Сиси), 32:54 — 3:2. Драйзайтль — 19 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 43:43 — 4:2. Нюджент-Хопкинс — 14 (п.в., Драйзайтль, Хаймэн), 59:51 — 5:2.
Вратари: Скиннер — Флери (57:37 — 59:51).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 38 (15+14+9) — 44 (10+16+18).
Наши: Костин (8.12/1/+1) — Капризов (21.58/6/-1).
10 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 17589 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|27
|21
|6
|43
|2
|Каролина
|26
|14
|12
|34
|3
|Питтсбург
|27
|15
|12
|34
|4
|Айлендерс
|28
|17
|11
|34
|5
|Рейнджерс
|29
|14
|15
|33
|6
|Вашингтон
|29
|13
|16
|30
|7
|Филадельфия
|27
|9
|18
|23
|8
|Коламбус
|26
|9
|17
|20
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|25
|21
|4
|43
|2
|Торонто
|28
|17
|11
|40
|3
|Тампа-Бэй
|26
|16
|10
|33
|4
|Детройт
|26
|13
|13
|31
|5
|Флорида
|27
|13
|14
|30
|6
|Монреаль
|26
|13
|13
|28
|7
|Баффало
|27
|12
|15
|26
|8
|Оттава
|26
|10
|16
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|26
|18
|8
|37
|2
|Даллас
|27
|15
|12
|35
|3
|Колорадо
|25
|13
|12
|28
|4
|Миннесота
|26
|13
|13
|28
|5
|Нэшвилл
|24
|12
|12
|26
|6
|Сент-Луис
|27
|12
|15
|24
|7
|Аризона
|24
|7
|17
|18
|8
|Чикаго
|26
|7
|19
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|28
|19
|9
|39
|2
|Сиэтл
|26
|15
|11
|33
|3
|Эдмонтон
|28
|16
|12
|32
|4
|Лос-Анджелес
|29
|14
|15
|32
|5
|Калгари
|27
|13
|14
|29
|6
|Ванкувер
|27
|12
|15
|27
|7
|Сан-Хосе
|29
|8
|21
|21
|8
|Анахайм
|27
|7
|20
|17
|10.12
|03:00
|
Баффало – Питтсбург
|3 : 4 ОТ
|10.12
|03:00
|
Вашингтон – Сиэтл
|4 : 1
|10.12
|03:00
|
Коламбус – Калгари
|3 : 1
|10.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Айлендерс
|4 : 6
|10.12
|04:30
|
Чикаго – Виннипег
|1 : 3
|10.12
|05:00
|
Колорадо – Рейнджерс
|1 : 2 Б
|10.12
|05:00
|
Эдмонтон – Миннесота
|5 : 2
|10.12
|05:30
|
Аризона – Бостон
|4 : 3
|10.12
|06:00
|
Анахайм – Сан-Хосе
|- : -
|10.12
|06:00
|
Вегас – Филадельфия
|- : -
|10.12
|21:30
|
Нэшвилл – Оттава
|- : -
|10.12
|22:00
|
Даллас – Детройт
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|27
|52
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|27
|44
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|27
|41
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|27
|24
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|27
|23
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|27
|21
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|18
|1.82
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|10
|1.87
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|7
|2.12