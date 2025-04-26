«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Эдмонтон» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» — 7:4. Счет в серии — 1-2.

В составе «Ойлерз» 3 (1+2) очка набрал Коннор Макдэвид, по дублю оформили Коннор Браун и Эван Бушар, еще по голу забили Райан Нюджент-Хопкинс и Эвандер Кейн. У «Кингз» шайбы забросили Адриан Кемпе, Кевин Фиала, Дрю Даути и Тревор Мур.