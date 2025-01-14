Эдмонтон — Лос-Анджелес: видеообзор матча НХЛ

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«Эдмонтон» на своем льду переиграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.

Единственную шайбу «Ойлерз» забросил Коннор Макдэвид.

«Эдмонтон» набрал 57 очков и занимает 4-е место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» идет 6-м с 53 баллами.