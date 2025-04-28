«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча Кубка Стэнли

«Эдмонтон» дома обыграл «Лос-Анджелес» в овертайме четвертого матча первого раунда плей-офф НХЛ — 4:3.

Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 2-2. Пятый матч пройдет в ночь на 30 апреля в Лос-Анджелесе. Начало — в 05.00 мск.