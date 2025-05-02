«Эдмонтон» и «Лос-Анджелес» проведут матч в первом раунде Кубка Стэнли

«Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингз» встретятся в шестом матче первого раунда Кубка Стэнли в ночь на пятницу, 2 мая. Игра будет проходить на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, стартовое вбрасывание состоится в 5.00 по московскому времени.

Основные события игры «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В России отсутствуют официальные трансляции НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

После пяти матчей серии счет 3-2 в пользу «Ойлерз». В Тихоокеанском дивизионе «Эдмонтон» занял третье место (101 очко), а «Лос-Анджелес» — второе (105 очков).