«Эдмонтон» и «Лос-Анджелес» проведут третий матч первого раунда плей-офф НХЛ 26 апреля

«Эдмонтон» и «Лос-Анджелес» проводят третий матч первого раунда плей-офф НХЛ в субботу, 26 апреля. Игра на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (США) начианается в 5.00 по московскому времени.

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры плей-офф НХЛ показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Изучать ключевые события и результат игры «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Счет в серии — 2-0 в пользу «Кингз». «Короли» победили в обоих матчах на старте первого раунда — 6:5 и 6:2.