«Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» и сократил счет в серии

«Эдмонтон» выиграл у «Лос-Анджелеса» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ — 7:4. «Ойлерз» сократили отставание в серии — 1-2.

Четвертый матч в серии состоится в понедельник, 28 апреля, и начнется в 04:30 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф.Первый раунд. Третий матч

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 7:4 (2:1, 1:3, 4:0)

Голы: Нюджент-Хопкинс — 1 (Хаймэн, Макдэвид), 2:49 — 1:0. Бушар — 1 (бол., Драйзайтль), 8:43 — 2:0. Кемпе — 4 (Даути, Копитар), 17:18 — 2:1. Фиала — 2 (бол., Кемпе, Копитар), 25:43 — 2:2. Даути — 1 (бол., Мур, Дано), 35:07 — 2:3. К. Браун — 1 (Кейн, Хенрик), 37:19 — 3:3. Мур — 1 (Эдмундсон, Дано), 37:28 — 3:4. Кейн — 1 (Макдэвид, Уолман), 53:18 — 4:4. Бушар — 2 (бол., Драйзайтль), 53:28 — 5:4. Макдэвид — 2 (п.в., Хаймэн), 58:20 — 6:4. К. Браун — 2 (п.в., Подколзин), 59:52 — 7:4.

Вратари: Пикар — Кемпер (57:38 — 58:20, 58:59 — 59:52).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 36 (12+11+13) — 29 (10+10+9).

Наши: Подколзин (14.27/0/+1) — Гавриков (21.11/0/-1), Кузьменко (18.42/2/-4).

26 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

Счет в серии: 1-2.