2 мая, 08:01

«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» и вышел во второй круг плей-офф НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» в шестом матче.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Эдмонтон» выиграл у «Лос-Анджелеса» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 6:4. «Ойлерз» выиграли серию — 4-2.

Российский нападающий Василий Подколзин отметился голевой передачей. У 23-летнего россиянина теперь 4 (0+4) очка в этом плей-офф.

Во втором раунде «Эдмонтон» сыграет против «Вегаса».

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 6:4 (3:2, 2:1, 1:1)

Голы: Байфилд — 3 (Фиала, Лафферье), 1:19 — 0:1. Хенрик — 1 (К. Браун, Фредерик), 3:04 — 1:1. Кларк — 2 (Дано), 3:37 — 1:2. Нюджент-Хопкинс — 3 (бол., Макдэвид, Хаймэн), 5:55 — 2:2. Хаймэн — 2 (Нерс, Нюджент-Хопкинс), 12:49 — 3:2. Нерс — 1 (Подколзин, Янмарк), 34:59 — 4:2. Фредерик — 1 (К. Браун, Кулак), 36:35 — 5:2. Спенс — 1 (Фиала, Хелениус), 38:01 — 5:3. Копитар — 2 (Даути, Лафферье), 59:05 — 5:4. К. Браун — 3 (п.в.), 59:58 — 6:4.

Вратари: Пикар — Кемпер (59:09 — 59:58).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 29 (14+8+7) — 26 (10+5+11).

Наши: Подколзин (8.52/1/+1) — Гавриков (16.33/0/+1), Кузьменко (16.50/3/-2).

2 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

Счет в серии: 4-2.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
«Эдмонтон» — «Флорида»: трансляция матча финала Кубка Стэнли начнется в 3.00 мск 15 июня
Форвард «Эдмонтона» Скиннер — о финальной серии с «Флоридой»: «Это будет волнительно»
Новый контракт Орлова, вызов для Свечникова, дебют Никишина против Овечкина: итоги сезона россиян из «Каролины»
В финале Кубка Стэнли-2025 сыграют трое россиян
НХЛ объявила даты матчей финальной серии Кубка Стэнли
Перри — о выходе в финал Кубка Стэнли: «Мы обещали, что вернемся»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Женек10

    дэ..л, а причем тут дисква и сравнение с Хагелем ? уж тогда сравнить с Ткачуком и дать 5 минут, но где тут сравнение с Хагелем - в упор не вижу. понимаю, что тебе из предвзятости надо было придумать пример, где была дисква, но реальность то терять не надо, а то снова тряпками по лицу получать

    02.05.2025

  • Женек10

    Кучерова били и бьют безнаказанно. как бьют Капризова - я просто промолчу. и в большинстве своем удалений нет. смотря как упасть. Макдак падает так, будто больше не встанет. драйз, кстати, начал следовать его примеру, тоже исподтишка бьёт, а получил в ответ - крикнул так, что на верхних ярусах слышно было. короче "балет сука устроили "(с)

    02.05.2025

  • ГлавПатриот

    Овечкина за хит на игроке Монреаля минимум должны были удалить. Хэгелу дискву дали. Так что... чья бы корова мычала))

    02.05.2025

  • ГлавПатриот

    Я лишь скопировал из этих ваших интернетах, а сектанты налетели. Вот как зацепило то. С этой кашей или нет, тебя то что так беспокоит? или всё играешь во всезнайку? твой образ мне напоминает того простачка из деревни которому этот мир абсолютно понятен))

    02.05.2025

  • maxcds

    Поглядим. Никогда не бывает так как кажется должно быть:flushed: во сказанул

    02.05.2025

  • Сергей

    Даже Евпропейская комиссия признала, что войну начала грузия, а Россия защищала мирное население. Ты разве не в курсе?

    02.05.2025

  • Сергей

    Все пункты точная копия Соединенных Штатов Америки. Мощно ты их приложил и главное все по делу.

    02.05.2025

  • Сергей

    фифка, ты всерьез считаешь, что победа во Второй мировой войне это миф???

    02.05.2025

  • Юрий

    Жень, когда играл молодой Овечкин, правила были иные-раз, Кэп-элитный силовой нападающий, который на пике демонстрировал скорость, мощь и результативность-два. Пусть хиты и считают не так давно, но обойдет (возможно) Марина и Клатербака, это уровень. Макдэвид-художник, его стихия скорость, катание, техника, останови на скорости такого игрока, естественно, будет падение, нарушение, штраф, от этого никуда. Ты посмотри с другой стороны, сколько бьют топовых напов, просто этого элементарно в игре не сосчитаешь, а вот когда отвечают, то сразу дискуссия. и это не только Коннора, а про того же Кучерова, Ткачука (ов), Ови. Простой пример, надо просто смотреть немного игры, все говорят Мэтьюз снова сдал, травмы и тд, а ведь он стал играть Центра, причем еще при Киффе, оборона, прессинг, отбор, передачи, точка. Вот бы Поинт перестроился, и не говорили бы про дополнение к Кучерову.

    02.05.2025

  • Женек10

    Юр, да че смеяться то. все видели судейство в матчах дна в последние годы. Макдак бьёт в спину - тишина. отвечают ему - сразу удаление. его на скорости только коснешься - падает, будто в ногу стрельнули . талант от бога, но лига дичайше благоволит ему судейством. и это ой как напрягает. молодого Овечкина постоянно дисквалифицировали. да, за дело. но у макдака такого нет и не будет

    02.05.2025

  • Maks

    Им ничего не поможет, кроме самих игроков Эдмонтона, но у них сейчас миссия на КС, после прошлого плей-офф))

    02.05.2025

  • maxcds

    Ничего не меняется. --- maxcds 13 дней назад "Первый раунд - за хозяевами. Кроме королей". ЭО - ЛК, 4-2. Состав нефти - наимощнейший, лосям не поможет ни теория вероятности, ни Кузьменка с домашней ареной.

    02.05.2025

  • Muslim Galeev

    Корольки сильны в первом раунде?

    02.05.2025

  • Muslim Galeev

    Масляные прошли суперМакдак целую одну передачу сделал. Браун забил в пустые ворота а как учит островная зайчиха это не считово )

    02.05.2025

  • Юрий

    21 очко на двоих в серии из 6 игр, это мало? Вегас обязан играть лучше ЛАК, так более сбалансированная команда, с тройкой лучших двухсторонних защитников и ,пожалуй, лучшим на данный момент двухсторонним центром Айкелом. Но это не я а ты со 100% уверенностью отправляешь ЭО на пляж, а я всего лишь сказал, что у Вегаса Хилл играет не в свою силу, и рано отдавать победу Рыцарям. Объективно ты пишешь, не то что я болельщик ЭО....

    02.05.2025

  • Юрий

    Ты утрируешь. Где и кого удалили на 20 матчей за удар Макдэвида? Вот когда Суси и Задоров ему зубы пересчитали в прошлом КС, помню 1 игру дали Суси. Помню как Макдэвиду дали дискву за удар Гарлэнда. Помню как Ривзу 5 дали за хит на Нерсе. Корни боления против Нефти на поверхности, Макдэвид здесь не при чем, вроде почти год как никто про ЭО херни не пишет, а многие до сих пор ищут повод.... Где я необьективен? расскажи спорные моменты по этой серии, где Макдэвид кого-то приложил, где кому-то не свистнули явное нарушение. У Макдэвида 10 очков из 11 при игре в равных составах! Про какие нарушения и скдейство говорить, если он вытянул на пару с немцем эту серию? Отметил бы еще Пикара, Уолмана и друга детства Брауна.

    02.05.2025

  • inspire

    омг ... знаешь такую поговорку - "лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения", ты лучший ее пример в жизни

    02.05.2025

  • объективный Артём =)

    Писю к носу притянули и за правду выдают. Одно радует - так и сдохнешь с этой кашой в голове) Не видать тебе счастья Фифуська,не видать=}

    02.05.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Ну у Баффало есть стратегия, да. Им, что ли, проклятие мешает, шамана, может, нанять?) а у ЛА в этом плане как то все непонятно, вроде они и в ребилд хотят, и в то же время на Андрее в плоффе подальше проехать. Странный у них проект на данный момент, спору нет.

    02.05.2025

  • ГлавПатриот

    Такие как ты и разносят притчу. Выдумывают и пытаются переврать всё))

    02.05.2025

  • Werewolf

    Интересно, сколько "нормальных" останется после ухода Ови?

    02.05.2025

  • N.A.F.1974

    Макдэвид с немцем и Бушаром 119 очков в 24 матчах с LA.Всего ничего:)

    02.05.2025

  • ГлавПатриот

    Ну да, когда убогие шурик с климом мечтают чтобы жёстко играли против Макди и Нефть проиграла, то это не хейтерство конечно))

    02.05.2025

  • N.A.F.1974

    Принято считать, что кол-во бросков из зон высокой опасности (НDCA) говорит об игре в обороне.ЭО с НDCA\60-9,99 четвертые по показателю уступая лишь Кэпс,Флориде и Пегам(1). При этом по броскам (из тех же зон) по чужим(HDCF\60)-16,65 уверенное первое место. И тем не менее SV%-86,52- лишь 14-ые .Согласно n-s-t.

    02.05.2025

  • True Timati

    А что показала связка Мак-Драз против Лос-Анджелеса? 4 очка в первом матче Мака, но команда проиграла, и гол в ОТ Драза в 4-м матче. Если Хилл не спасал с Сотой, то почему Вегас не должен сыграть лучше ЛАК? Или Пикар вдруг сыграет выше уровня? Какая слепая вера в Эдмонтон, однако ))

    02.05.2025

  • True Timati

    Действительно, а зачем? Ударили Макдэвида - удаляй на 20 матчей, не свистнули против Эдмонтона - это другое. Это к вопросу почему все болеют против Нефти. Вы вроде всегда оценивали объективно, но тут прям перекос в сторону Альберты.

    02.05.2025

  • Юрий

    У меня пока 100% результат по серии, и 2 счета в серии угадал (Каро и Торонто), ВК и Вегас ожидал одну победу у Соты и 2 у Хабс. ЭО и Фло у меня выходили с 4:3. Думаю, большинство как на сайте, так и экспертов обожглись на серии Фло-Тампа, ожидали более конкуретной борьбы, все же Василевский и Кучеров этот КС провалили.

    02.05.2025

  • Догада

    О Коннор, Коннор любил бы я тебя, ка бы не Пронькин гад, словно комар да мухи, он все душевные способности губя, нас мучил ...

    02.05.2025

  • Догада

    Так Лос-Анджелес все-таки трибуны зрителей собирает, в отличие от Баффало. Торонто, например, тоже про чашки дано забыли, но их не стыдно смотреть - бьются, нет чувства безнадеги. Помню в 90х НБА показывали Нью-Йорк - Чикаго. Там тоже было всем все ясно из года в год, но то легендарные битвы были. А вот в чудесное преображение Баффало я верю, у них есть место под потолком зарплат и высокие драфт-пики. В КИНГЗ НЕ ВЕРЮ!

    02.05.2025

  • N.A.F.1974

    За Васю Подколзина-капитана молодежки.И серебрянного призера.)

    02.05.2025

  • N.A.F.1974

    Да.Именно так. При прогнозировании(здесь на портале не видел) учитывается сила дивизиона.Очевидно что путь к финалу у команд из тихоокеанского и метро проще чем у таковых из централа и атлантика.Как уже говорил мое тыканье в небо(по первому кругу) свелось к очевидным моментам.Есть фавориты и есть аутсайдеры(wc).Пока без сенсаций.Может Блюз?Хотелось бы..Сложне 2\3 .Точнее в парах Флорида-Тампа и Даллас-Колорадо.С Тампой уже не угадал.Думал +\- на равных с победой Тампы(на тоненького)Но вышло как то совсем неконкуретно.Колорадо пока в деле..Результаты(2\3) в метро и пасифике (для меня) неудивительны ни разу.

    02.05.2025

  • Юрий

    Уолман отличную серию провел. Экхольм стоит, что после 18 мая сможет играть. Бушар-Экхольм, Уолман-Нерс, Клинберг-Кулак нормальные пары будут.

    02.05.2025

  • Андрей Андрей

    еще до кучи к Кузьме надо Прицепа подарить.

    02.05.2025

  • zoolord

    Поставлю на 4-3 в пользу Вегаса!

    02.05.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    фаны Буффало не согоасятся. У Корольков есть Чашки. просто Нефть нынешняя неудобный именно для них соперник, и именно в серии. такое бывает, олды помнят, как Даллас кошмарил довольно симпатичных на тот момент Маслят по той же причине.

    02.05.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Вот и черный лебедь - ЛА взял - и развалился. Мое пророчество про 4:2 после второй игры (шуточное) и камрада Алексея на фоне 2:2 сбылись. Если Короли не могут в силовой хоккей с самой старой командой лиги, то... Это их проблемы исключительно. Чеснок оппонентов по ТШ взвесил, измерил и... Пережевал. Маслят с победой, идем дальше с вратарской связкой уровня АХЛ и клоунской защитой, в который единственный отец, он же Борода, вылетел. Весело, чего уж там. И да, заговор полосатых не подтверждается статой, ну как не анализируй - не выходит каменный цветок)

    02.05.2025

  • N.A.F.1974

    Плюшевый Монреаль с показателем Hits\60-36,5 на 8-м месте.LA-35,21-9,Эдмонтон-38,38-6,Кэпс с 31,74 лишь 13-е.

    02.05.2025

  • zeromanj

    Как и писал - ойлерз в 6. Казино приготовиться - будут пытаться ограбить. Монолитом времен своего кубка Вегас не выглядит, а у масла кубковый опыт уже ого-го, шансы на проход нефти далее высоки

    02.05.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    Лох-Анджелес — это судьба)))

    02.05.2025

  • Юрий

    Не надежнее! Но в Вегасе нет связки Макдэвид-Драйзайтель, да ни у кого ее нет! Вот поэтому я и говорю, что Хилл не спасал с Сотой, поэтому этот фактор может стать регающим в этой паре! что до Пикарда, он сыграл на своем уровне, не привозил, где-то выручал, это хватило.

    02.05.2025

  • Юрий

    Зачем мы будем говорить о судействе в других сериях или прошлых КС, если разговор про эту серию? Что касаемо в целом судейства в матчах ЭО, повторюсь, многие болеют не за ЛАК, Вегас или Колорадо, а против ЭО! отсюда и предвзятость.

    02.05.2025

  • True Timati

    А вы, Юрий, не только этот сезон и эту серию рассматривайте. Судейство Эдмонтона давно уже стало притчей во языцех

    02.05.2025

  • True Timati

    Да кто же его отдаст за Скиннера? ))

    02.05.2025

  • Mr.Trololo

    Я бы отдал Арвидсона обратно, со Скиннером-напом за Кузьменко. Нефти он, думаю, подошёл бы идеально.

    02.05.2025

  • Юрий

    Я писал после 4 игры и приводил аргументы, нет никакого домашнего судейства. Да могут быть ошибки, могут быть разные трактовки, причем не всегда в пользу ЭО было) Но были и эпизоды спорные, как допустим блокировка Арвидсона сегодня на Гаврикове. Не свистнули! но этот эпизод и не влиял на результат встречи.

    02.05.2025

  • True Timati

    Тандем Скиннер - Пикар не в пример надёжнее Вегаса, Васи и Хелли, конечно же!. Если Вегас прошел за счет опыта, за счет чего прошел Эдмонтон? Судейство вынесем за скобки. Лидеры не тащили, вратари не выручали. Соства Вегаса посильнее будет. Особенно нижние звенья.

    02.05.2025

  • afino61

    согласен.. все нормальные посоны за вашик глорят))

    02.05.2025

  • Юрий

    21 очко на двоих! вряд ли с травмами))) ближайший из нарадающих в ЭО-Хайман 5 очков!

    02.05.2025

  • afino61

    кузьменко великолепен... если есть , кто будет ЗА НЕГО бороться)))

    02.05.2025

  • Mr.Trololo

    А судьи?

    02.05.2025

  • Юрий

    Дивизион слабый, нет глубины, спорить бессмысленно, любой из лидеров Пасифика может (мог) выйти в финал.

    02.05.2025

  • inspire

    больше ... физрук не потянет против карбюратора

    02.05.2025

  • Юрий

    Не дотянули до 7 игры.... жаль! но я ставил помнишь на кого)))

    02.05.2025

  • Юрий

    Не стал бы так категоничен про чемоданы. Вегас защита на уровне и звенья по глубине более равные. Но! Тот кто был одним из краеугольных камней чемпионского состава, в этом кубке пока не впечатляет! Речь о Хилле! По он входит в тройку худших вратарей плей-офф! Хеллибак, Вася и Хилл! не плохой список))) Соту Рыцари прошли за счет глубины и опыта!

    02.05.2025

  • grhelga

    в решающих матчах у него плохой отрезок

    02.05.2025

  • Mr.Trololo

    Ну вот и отлично. После плюшевого Монреаля, теперь начнется настоящий хоккей. Шансов у Вашиков не больше, чем у Нефти против Вегаса

    02.05.2025

  • True Timati

    Читалось )))

    02.05.2025

  • True Timati

    Если бы ты почаще захаживал на ветки Вашингтона, я там свой прогноз уже дал. Естественно против Каролины

    02.05.2025

  • Mr.Trololo

    я переубеждать, а тем более спорить не буду, так как не вижу смысла

    02.05.2025

  • Mr.Trololo

    Ну так ты болеешь за Вашингтон? Я и спросил, ккто поедет в отпуск после следующего раунда? И с чего ты решил, что тема Нефти - брльная голова?

    02.05.2025

  • igogohruhru

    С-стабильность! В последнее 4 года LAK играют в 1 раунде с ойлерз и все время проигрывают

    02.05.2025

  • Андрей Андрей

    но не за Драза и Конора же.

    02.05.2025

  • Андрей Андрей

    тоже дата билетов не определена

    02.05.2025

  • True Timati

    Не перекладывай с больной головы на здоровую. Причем тут Вашингтон и Восточная конференция? Хочешь поспорить за Столичных - приходи на ветку Вашингтона. Тут сегодня обсуждаем Эдмонтон

    02.05.2025

  • rake

    а кузьменко то неплохой отрезок провел за лак

    02.05.2025

  • True Timati

    А что из этого неправда? Вот откинь пижаму Эдмонтона на стул и скажи, где здесь неправда?

    02.05.2025

  • nikola mozaev

    Перед сегодняшней встречей практически не сомневался в победе Эдмонтона. Лос-Анджелес психологически надломился после четвертого матча, когда подарил "Нефтяникам" победу в конце той встречи. Точнее подарил Эдмонтону овертайм, в котором нефть дожала Королей.

    02.05.2025

  • Andrey Sakharov

    Таити, Таити... Не были мы ни на какой Таити. Нас и здесь неплохо кормят (с)

    02.05.2025

  • Mr.Trololo

    У Нефти отпуск не за горами, ок. А у Вашиков? )

    02.05.2025

  • Mr.Trololo

    Тампа отлетела, Нефть выиграла - тяжелые времена для хейтеров Одно и тоже: судьи, в следующем раунде вам дадут, дивизион слабый…)))

    02.05.2025

  • True Timati

    Да. С канадскими паспортами

    02.05.2025

  • nikola mozaev

    Сдаётся мне, что с травмами играют и Макдэвид, и Драйзайтль. Видимо, не успели они залечить свои болячки в конце регулярного чемпионата.

    02.05.2025

  • Andrey Sakharov

    Акузовский что ли подъедет с Гамалеем?)

    02.05.2025

  • True Timati

    И ангажированные судьи. Это самое главное

    02.05.2025

  • Andrey Sakharov

    Кто такие рашисты? И причем здесь хоккей? Эдмонтон интересная команда. Нет защиты и вратарей, но есть зубодробительное нападение, воля к победе и неимоверная удачливость... На кого там они вышли?

    02.05.2025

  • Женек10

    Просто 4 матча подряд. ЛА позор ихнева хоккея. Предсказуемый результат до начала серии, не очень после 2 матчей.

    02.05.2025

  • Инсбрук 1964

    Данная серия особого интереса не вызывала, хотя и стала самой результативной. Есть любопытные акценты: из 27 заброшенных шайб на долю Драйза (3) и Макди (2) пришлось всего 5. Интересно будет понаблюдать дальше.

    02.05.2025

  • True Timati

    То, во что невозможно было поверить после старта серии - свершилось. Лос-Анджелес предстал еще более худшей версией себя и снова влетел слабенькому Эдмонтону. Слабенькому именно по первому раунду, пока каманда просыпалась счет в серии был 0-2, а в третьем все шло к логичной победе Лосей, но тут произошел необртаимый процесс веры в себя. В первую очередь у главного тренера, который не смог изменить психологию команды и мы увидели скрытый свип уже от Эдмонтона. Лосям в санаторий, Эдмонтону в магазин за чемоданами - отпуск не за горами. Вегас не будет цацкаться. Но есть один фактор, который нельзя не учитывать - судьи. Они еще не сказали последнего слова

    02.05.2025

  • Догада

    не могу представить каким надо быть мазохистом, чтоб болеть за Лос-Анджелес.

    02.05.2025

    • Ничушкин признан третьей звездой матча с «Далласом»

    Статистика Кузьменко в плей-офф НХЛ: 3 гола и 6 очков в шести матчах
