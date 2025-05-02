«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» и вышел во второй круг плей-офф НХЛ

«Эдмонтон» выиграл у «Лос-Анджелеса» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 6:4. «Ойлерз» выиграли серию — 4-2.

Российский нападающий Василий Подколзин отметился голевой передачей. У 23-летнего россиянина теперь 4 (0+4) очка в этом плей-офф.

Во втором раунде «Эдмонтон» сыграет против «Вегаса».

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 6:4 (3:2, 2:1, 1:1)

Голы: Байфилд — 3 (Фиала, Лафферье), 1:19 — 0:1. Хенрик — 1 (К. Браун, Фредерик), 3:04 — 1:1. Кларк — 2 (Дано), 3:37 — 1:2. Нюджент-Хопкинс — 3 (бол., Макдэвид, Хаймэн), 5:55 — 2:2. Хаймэн — 2 (Нерс, Нюджент-Хопкинс), 12:49 — 3:2. Нерс — 1 (Подколзин, Янмарк), 34:59 — 4:2. Фредерик — 1 (К. Браун, Кулак), 36:35 — 5:2. Спенс — 1 (Фиала, Хелениус), 38:01 — 5:3. Копитар — 2 (Даути, Лафферье), 59:05 — 5:4. К. Браун — 3 (п.в.), 59:58 — 6:4.

Вратари: Пикар — Кемпер (59:09 — 59:58).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 29 (14+8+7) — 26 (10+5+11).

Наши: Подколзин (8.52/1/+1) — Гавриков (16.33/0/+1), Кузьменко (16.50/3/-2).

2 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

Счет в серии: 4-2.