«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» и вышел во второй круг плей-офф НХЛ
«Эдмонтон» выиграл у «Лос-Анджелеса» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 6:4. «Ойлерз» выиграли серию — 4-2.
Российский нападающий Василий Подколзин отметился голевой передачей. У 23-летнего россиянина теперь 4 (0+4) очка в этом плей-офф.
Во втором раунде «Эдмонтон» сыграет против «Вегаса».
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 6:4 (3:2, 2:1, 1:1)
Голы: Байфилд — 3 (Фиала, Лафферье), 1:19 — 0:1. Хенрик — 1 (К. Браун, Фредерик), 3:04 — 1:1. Кларк — 2 (Дано), 3:37 — 1:2. Нюджент-Хопкинс — 3 (бол., Макдэвид, Хаймэн), 5:55 — 2:2. Хаймэн — 2 (Нерс, Нюджент-Хопкинс), 12:49 — 3:2. Нерс — 1 (Подколзин, Янмарк), 34:59 — 4:2. Фредерик — 1 (К. Браун, Кулак), 36:35 — 5:2. Спенс — 1 (Фиала, Хелениус), 38:01 — 5:3. Копитар — 2 (Даути, Лафферье), 59:05 — 5:4. К. Браун — 3 (п.в.), 59:58 — 6:4.
Вратари: Пикар — Кемпер (59:09 — 59:58).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 29 (14+8+7) — 26 (10+5+11).
Наши: Подколзин (8.52/1/+1) — Гавриков (16.33/0/+1), Кузьменко (16.50/3/-2).
2 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.
Счет в серии: 4-2.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|17
|12
|5
|25
|2
|Каролина
|16
|11
|5
|22
|3
|Питтсбург
|17
|9
|8
|21
|4
|Рейнджерс
|18
|9
|9
|20
|5
|Филадельфия
|16
|8
|8
|19
|6
|Коламбус
|17
|9
|8
|19
|7
|Айлендерс
|16
|8
|8
|18
|8
|Вашингтон
|17
|8
|9
|17
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|17
|10
|7
|22
|2
|Оттава
|18
|9
|9
|22
|3
|Бостон
|19
|11
|8
|22
|4
|Детройт
|17
|10
|7
|20
|5
|Флорида
|17
|9
|8
|19
|6
|Тампа-Бэй
|16
|8
|8
|18
|7
|Торонто
|18
|8
|10
|18
|8
|Баффало
|17
|5
|12
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|18
|12
|6
|29
|2
|Даллас
|18
|11
|7
|25
|3
|Виннипег
|16
|10
|6
|20
|4
|Юта
|17
|10
|7
|20
|5
|Чикаго
|17
|8
|9
|20
|6
|Миннесота
|18
|7
|11
|18
|7
|Сент-Луис
|17
|6
|11
|15
|8
|Нэшвилл
|18
|5
|13
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|17
|11
|6
|23
|2
|Лос-Анджелес
|18
|9
|9
|22
|3
|Эдмонтон
|19
|8
|11
|20
|4
|Сиэтл
|16
|7
|9
|19
|5
|Сан-Хосе
|18
|8
|10
|19
|6
|Вегас
|15
|7
|8
|18
|7
|Ванкувер
|18
|8
|10
|17
|8
|Калгари
|19
|5
|14
|12
