«Эдмонтон» переиграл «Лос-Анджелес» на своем льду

«Эдмонтон» дома обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.

Автором единственного и победного гола «Ойлерз» стал Коннор Макдэвид.

«Эдмонтон» набрал 57 очков в 43 играх и занимает 4-е место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» идет 6-м с 53 баллами в 41 встрече.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Макдэвид — 17 (Нерс, Драйзайтль), 38:37 — 1:0.

Вратари: Скиннер — Кемпер.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 30 (6+11+13) — 31 (14+5+12).

Наши: Подколзин (15.35/2/0) — Гавриков (26.04/2/-1).

14 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».