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Сегодня, 08:17

«Эдмонтон» переиграл «Лос-Анджелес» на своем льду

Даниил Аршавский
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«Эдмонтон» дома обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.

Автором единственного и победного гола «Ойлерз» стал Коннор Макдэвид.

«Эдмонтон» набрал 57 очков в 43 играх и занимает 4-е место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» идет 6-м с 53 баллами в 41 встрече.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Макдэвид — 17 (Нерс, Драйзайтль), 38:37 — 1:0.

Вратари: Скиннер — Кемпер.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 30 (6+11+13) — 31 (14+5+12).

Наши: Подколзин (15.35/2/0) — Гавриков (26.04/2/-1).

14 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 43 28 15 61
2 Нью-Джерси 45 26 19 56
3 Каролина 44 26 18 55
4 Коламбус 43 20 23 46
5 Питтсбург 45 18 27 44
6 Филадельфия 44 19 25 43
7 Рейнджерс 42 20 22 42
8 Айлендерс 42 17 25 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 44 27 17 56
2 Флорида 44 25 19 53
3 Тампа-Бэй 41 23 18 49
4 Бостон 45 21 24 47
5 Оттава 42 21 21 45
6 Детройт 42 20 22 44
7 Монреаль 42 20 22 44
8 Баффало 43 16 27 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 44 29 15 61
2 Миннесота 44 27 17 58
3 Даллас 42 27 15 55
4 Колорадо 44 26 18 53
5 Сент-Луис 44 20 24 44
6 Юта 42 18 24 43
7 Нэшвилл 42 13 29 33
8 Чикаго 44 14 30 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 43 29 14 61
2 Эдмонтон 43 27 16 57
3 Лос-Анджелес 41 24 17 53
4 Калгари 42 21 21 49
5 Ванкувер 42 19 23 48
6 Анахайм 43 18 25 41
7 Сиэтл 44 18 26 39
8 Сан-Хосе 45 13 32 32
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14.01 03:00
Филадельфия – Флорида
 4 : 3
14.01 03:30
Чикаго – Калгари
 2 : 5
14.01 05:30
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 1 : 0
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