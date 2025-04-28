«Эдмонтон» в овертайме победил «Лос-Анджелес» и сравнял счет в серии

«Эдмонтон» дома обыграл «Лос-Анджелес» в овертайме четвертого матча первого раунда плей-офф НХЛ — 4:3.

У хозяев 4 (1+3) очка набрал Леон Драйзайтль, на счету которого также шайба в овертайме. 3 Тремя голевыми пасами отметился Коннор Макдэвид. У гостей две результативные передачи сделал Филлип Дано.

«Ойлерз» перевели игру в овертайм за 29 секунд до конца матча — шайбу забросил Эван Бушар.

Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 2-2. Пятый матч пройдет в ночь на 30 апреля. Начало — в 05.00 мск.