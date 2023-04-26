«Эдмонтон» переиграл «Лос-Анджелес» в пятом матче
«Эдмонтон» переиграл «Лос-Анджелес» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 6:3. Счет в серии стал 3-2.
Шестой матч состоится на льду «Кингз» 29 апреля. Начало — 23.00 по московскому времени.
НХЛ
Плей-офф
Первый раунд
Пятый матч
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 6:3 (3:2, 2:0, 1:1)
Голы: Кейн — 3 (бол., Нерс, Экхольм), 8:08 — 1:0. Драйзайтль — 6 (Макдэвид, Экхольм), 10:40 — 2:0. Иафалло — 3 (Кемпе, Копитар), 13:12 — 2:1. Кулак — 1 (Маклеод, Фогеле), 14:12 — 3:1. Кемпе — 4 (Грундстрем, Даути), 17:35 — 3:2. Бьюгстад — 1 (Сиси, Нерс), 31:49 — 4:2. Хаймэн — 2 (бол., Бушар, Макдэвид), 35:47 — 5:2. Бьюгстад — 2 (Нюджент-Хопкинс), 44:26 — 6:2. Байфилд — 1 (Виларди, Фиала), 46:33 — 6:3.
Вратари: Скиннер — Корписало (Копли, 31:49).
Штраф: 12 — 16.
Броски: 27 (13+8+6) — 28 (12+7+9).
Наши: Костин (10.17/1/-1) — Гавриков (18.22/2/+1).
26 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
Счет в серии: 3-2.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 1
|
Вегас - Виннипег
|3 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|2 - 2
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|2 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|3 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 1
|
Даллас - Миннесота
|3 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|3 - 2
|26.04
|02:00
|
Каролина – Айлендерс
|2 : 3
|26.04
|03:00
|
Даллас – Миннесота
|4 : 0
|26.04
|04:30
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|6 : 3
|И
|О
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|5
|11
|
|
Митчелл Марнер
Торонто
|4
|10
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|4
|9
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|4
|5
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|4
|5
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|4
|5
|И
|КН
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|2
|0.91
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|1
|1.18
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|4
|1.44