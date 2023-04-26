«Эдмонтон» переиграл «Лос-Анджелес» в пятом матче

«Эдмонтон» переиграл «Лос-Анджелес» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 6:3. Счет в серии стал 3-2.

Шестой матч состоится на льду «Кингз» 29 апреля. Начало — 23.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 6:3 (3:2, 2:0, 1:1)

Голы: Кейн — 3 (бол., Нерс, Экхольм), 8:08 — 1:0. Драйзайтль — 6 (Макдэвид, Экхольм), 10:40 — 2:0. Иафалло — 3 (Кемпе, Копитар), 13:12 — 2:1. Кулак — 1 (Маклеод, Фогеле), 14:12 — 3:1. Кемпе — 4 (Грундстрем, Даути), 17:35 — 3:2. Бьюгстад — 1 (Сиси, Нерс), 31:49 — 4:2. Хаймэн — 2 (бол., Бушар, Макдэвид), 35:47 — 5:2. Бьюгстад — 2 (Нюджент-Хопкинс), 44:26 — 6:2. Байфилд — 1 (Виларди, Фиала), 46:33 — 6:3.

Вратари: Скиннер — Корписало (Копли, 31:49).

Штраф: 12 — 16.

Броски: 27 (13+8+6) — 28 (12+7+9).

Наши: Костин (10.17/1/-1) — Гавриков (18.22/2/+1).

26 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Счет в серии: 3-2.