«Лос-Анджелес» обыграл «Эдмонтон», Макдэвид получил матч-штраф
«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 5:1.
В начале третьего периода форвард «Ойлерз» Конор Макдэвид получил матч-штраф за толчок Адриана Кемпе, после чего тот ударился лицом об защитное стекло площадки.
McDavid DRILLS Kempe from behind and gets 5 and a game ?— Missin Curfew (@MissinCurfew) December 6, 2021
National League or Not Fellas?? ??#LetsGoOilers | #GoKingsGo
?: @Sportsnet pic.twitter.com/59YvtoUN4g
После этого матча «Лос-Анджелес» с 24 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Эдмонтон» с 32 очками — на третьей строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)
Голы: Купари — 3 (Мур), 2:01 — 0:1. Кемпе — 9 (Браун, Даути), 21:42 — 0:2. Нерс — 1 (мен., Нюджент-Хопкинс, Хаймэн), 30:04 — 1:2. Кемпе — 10 (бол., Калиев, Даути), 54:38 — 1:3. Даути — 2 (бол., Копитар, Арвидссон), 56:03 — 1:4. Мур — 2 (бол., Андерссон, Дурзи), 56:57 — 1:5.
Вратари: Коскинен — Куик.
Штраф: 19 — 6.
Броски: 22 (6+12+4) — 40 (13+13+14).
Наши: — .
6 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 15658 зрителей.
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