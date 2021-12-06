«Лос-Анджелес» обыграл «Эдмонтон», Макдэвид получил матч-штраф

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 5:1.

В начале третьего периода форвард «Ойлерз» Конор Макдэвид получил матч-штраф за толчок Адриана Кемпе, после чего тот ударился лицом об защитное стекло площадки.

McDavid DRILLS Kempe from behind and gets 5 and a game ?



National League or Not Fellas?? ??#LetsGoOilers | #GoKingsGo

?: @Sportsnet pic.twitter.com/59YvtoUN4g — Missin Curfew (@MissinCurfew) December 6, 2021

После этого матча «Лос-Анджелес» с 24 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Эдмонтон» с 32 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

Голы: Купари — 3 (Мур), 2:01 — 0:1. Кемпе — 9 (Браун, Даути), 21:42 — 0:2. Нерс — 1 (мен., Нюджент-Хопкинс, Хаймэн), 30:04 — 1:2. Кемпе — 10 (бол., Калиев, Даути), 54:38 — 1:3. Даути — 2 (бол., Копитар, Арвидссон), 56:03 — 1:4. Мур — 2 (бол., Андерссон, Дурзи), 56:57 — 1:5.

Вратари: Коскинен — Куик.

Штраф: 19 — 6.

Броски: 22 (6+12+4) — 40 (13+13+14).

Наши: — .

6 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 15658 зрителей.