Хет-трик Тревора Мура помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Эдмонтон»

«Эдмонтон» на своей арене проиграл «Лос-Анджелесу» (1:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей все три шайбы забил Тревор Мур, у хозяев встречи отличился Зак Хайман.

Российский нападающий «Ойлерз» Клим Костин очков не набрал, как и лидер команды Коннор Макдэвид.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Мур — 3 (Дано, Арвидссон), 4:23 — 0:1. Хаймэн — 8 (Мюррей), 32:47 — 1:1. Мур — 4 (Арвидссон, Дурзи), 37:12 — 1:2. Мур — 5 (п.в., Арвидссон), 59:07 — 1:3.

Вратари: Скиннер (58:09 — 59:07) — Петерсен.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 23 (6+8+9) — 32 (13+12+7).

Наши: Костин (10.30/3/0) — -.

17 ноября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 16943 зрителя.