«Эдмонтон» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» на выезде победил «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:1.

«Колорадо» (23 очка) лидирует в Западной конференции НХЛ после 15 матчей. «Эдмонтон» (16) потерпел третье поражение подряд и идет 11-м после 16 игр.