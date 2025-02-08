«Эдмонтон» — «Колорадо»: видеообзор матча

«Колорадо» на выезде обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

«Колорадо» набрал 68 очков в 57 матчах и занимает 6-е место в Западной конференции. «Эдмонтон» идет на 2-й строчке — 72 очка в 55 играх.