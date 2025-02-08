Гол и три голевые передачи Маккиннона помогли «Колорадо» обыграть «Эдмонтон»

«Колорадо» на выезде выиграл у «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

Форвард «Эвеланш» Натан Маккиннон забросил одну шайбу и оформил ассистентский хет-трик. Защитник Кэйл Макар забросил две шайбы и сделал голевую передачу. Также голами у гостей отметились Арттури Лекхонен и Мартин Нечас.

У «Ойлерз» по две шайбы забросили Леон Драйзайтль и Кори Перри.

«Колорадо» набрал 68 очков в 57 матчах и занимает 6-е место в Западной конференции. «Эдмонтон» идет на 2-й строчке — 72 очка в 55 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Колорадо» — 4:5 (2:3, 2:1, 0:1)

Голы: Маккиннон — 21 (бол., Макар, Лехконен), 9:48 — 0:1. Драйзайтль — 39 (бол., Нюджент-Хопкинс, Бушар), 10:39 — 1:1. Макар — 21 (Маккиннон, Тэйвз), 11:46 — 1:2. Перри — 11 (Хенрик, Капанен), 12:22 — 2:2. Лехконен — 23 (Маккиннон, Тэйвз), 18:08 — 2:3. Макар — 22 (мен., Келли), 26:39 — 2:4. Перри — 12 (бол., Дж. Скиннер, Экхольм), 27:48 — 3:4. Драйзайтль — 40 (Нюджент-Хопкинс), 35:59 — 4:4. Нечас — 20 (Маккиннон), 55:38 — 4:5.

Вратари: С. Скиннер (Пикар, 20:00) — Блэквуд.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 27 (11+10+6) — 30 (12+7+11).

Наши: Подколзин (10.16/1/0) — -.

8 февраля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.