Гол и три голевые передачи Маккиннона помогли «Колорадо» обыграть «Эдмонтон»
«Колорадо» на выезде выиграл у «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.
Форвард «Эвеланш» Натан Маккиннон забросил одну шайбу и оформил ассистентский хет-трик. Защитник Кэйл Макар забросил две шайбы и сделал голевую передачу. Также голами у гостей отметились Арттури Лекхонен и Мартин Нечас.
У «Ойлерз» по две шайбы забросили Леон Драйзайтль и Кори Перри.
«Колорадо» набрал 68 очков в 57 матчах и занимает 6-е место в Западной конференции. «Эдмонтон» идет на 2-й строчке — 72 очка в 55 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Колорадо» — 4:5 (2:3, 2:1, 0:1)
Голы: Маккиннон — 21 (бол., Макар, Лехконен), 9:48 — 0:1. Драйзайтль — 39 (бол., Нюджент-Хопкинс, Бушар), 10:39 — 1:1. Макар — 21 (Маккиннон, Тэйвз), 11:46 — 1:2. Перри — 11 (Хенрик, Капанен), 12:22 — 2:2. Лехконен — 23 (Маккиннон, Тэйвз), 18:08 — 2:3. Макар — 22 (мен., Келли), 26:39 — 2:4. Перри — 12 (бол., Дж. Скиннер, Экхольм), 27:48 — 3:4. Драйзайтль — 40 (Нюджент-Хопкинс), 35:59 — 4:4. Нечас — 20 (Маккиннон), 55:38 — 4:5.
Вратари: С. Скиннер (Пикар, 20:00) — Блэквуд.
Штраф: 12 — 10.
Броски: 27 (11+10+6) — 30 (12+7+11).
Наши: Подколзин (10.16/1/0) — -.
8 февраля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Каролина - Вегас
|1 - 2
|1/2 финала
|
Каролина - Монреаль
|4 - 1
|
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
|0 - 4
|1/4 финала
|
Баффало - Монреаль
|3 - 4
|
Вегас - Анахайм
|4 - 2
|
Колорадо - Миннесота
|4 - 1
|
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
|4 - 0
|1/8 финала
|
Баффало - Бостон
|4 - 2
|
Вегас - Юта
|4 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|3 - 4
|
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 4
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
|4 - 0
|10.06
|03:00
|Вегас – Каролина
|- : -