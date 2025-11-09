«Колорадо» со счетом 9:1 разгромил «Эдмонтон», Бардаков сделал две голевые передачи

«Колорадо» на выезде разгромил «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:1.

Форвард «Эвеланш» Нэйтан Маккиннон набрал 4 (2+2) очка. Кейл Макар, Джек Друри и Паркер Келли оформили по дублю. Захар Бардаков сделал две голевые передачи.

Единственную шайбу хозяев забросил Коннор Макдэвид.

«Колорадо» (23 очка) лидирует в Западной конференции НХЛ после 15 матчей. «Эдмонтон» (16) потерпел третье поражение подряд и идет 11-м после 16 игр.