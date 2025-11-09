Хоккей
9 ноября, 08:48

«Колорадо» со счетом 9:1 разгромил «Эдмонтон», Бардаков сделал две голевые передачи

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Колорадо» на выезде разгромил «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:1.

Форвард «Эвеланш» Нэйтан Маккиннон набрал 4 (2+2) очка. Кейл Макар, Джек Друри и Паркер Келли оформили по дублю. Захар Бардаков сделал две голевые передачи.

Единственную шайбу хозяев забросил Коннор Макдэвид.

«Колорадо» (23 очка) лидирует в Западной конференции НХЛ после 15 матчей. «Эдмонтон» (16) потерпел третье поражение подряд и идет 11-м после 16 игр.

НХЛ. Регулярный чемпионат
9 ноября, 06:00. Rogers Place (Эдмонтон)
Эдмонтон
Колорадо

Источник: Таблица НХЛ
Захар Бардаков
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Эдмонтон Ойлерз
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Werewolf

    Киборгов не допускать до игры ))))

    11.11.2025

  • Werewolf

    Сравняли с землей? Если бы ВСУ не прятались среди мирных жителей, глядишь и города стояли. Амеры бы уже давно коврово прошлись по Киеву как в той же Югославии.

    11.11.2025

  • Werewolf

    Естественно другое. У нас тоталитаризм и все такое, в европе демократия, но в той же англии за высказывания в инете арестовано в 10 раз больше народу, чем у нас. Это типа свобода слова )))) У девушки погиб парень, она выложила в соцсеть его любимую песню (рэп, в котором было слово нигер), результат 500 часов принудительных работ и год комендантский час..... Демократия она такая. Не то, что у нас тут.....

    11.11.2025

  • Сергей

    Вьетнам потери 3,5 миллиона людей. из них 2 миллиона гражданские. Вся страна залита химическим оружием "Оранж" так оно называлось. Что на это ответишь? Ирак 655 тысяч , большинство мирный. граждане. Мало? Или это не фашизм? Это демокртия )))))

    09.11.2025

  • alehan.227471

    С Фло все отлично! Парни вкатываются в сезон, играя полувторым составом

    09.11.2025

  • Neil

    Как там, все выполнили свои задачи?)

    09.11.2025

  • ГлавПатриот

    Даже если так, сколь ущерба нанесено Югославии и сколько русские фашисты убрали мирных украинцев и сравняли города с землёй?

    09.11.2025

  • ГлавПатриот

    Как Флорида играет против тихоокеанских команд? "пендюрят" только в путь))

    09.11.2025

  • alehan.227471

    9 факинг один! Ха-ха-ха:)))

    09.11.2025

  • За спорт!

    Мастер-класс для Коннора от Бардакова.

    09.11.2025

  • Павел Леонидович

    макдевид, драйзуйтль, что с лицом?)

    09.11.2025

  • ToLkUnet

    Как так случилось, пивной живот у Мака?

    09.11.2025

  • ToLkUnet

    Овечкина нет, и так просрать, что не так с Маком и Дразом?

    09.11.2025

  • Andrey Vladimirovich

    Вот это круто! Порадовали! Надеюсь на Ванкувере Валера теперь оторвётся, а то в Эдмонтоне не повезло.

    09.11.2025

  • VeryOldLazy

    Эх, Паниковского нет. Ему датского гуся...

    09.11.2025

  • ГлавПатриот

    Дуракам советую заканчивать шутить, не твое

    09.11.2025

  • PvsZ

    Не совсем, у Колтона две передачи и плюс 2, у Нельсона тоже откуда-то плюс 1, хоть и без очков. Только Вэл с нулём.

    09.11.2025

  • Sn0w

    Интеллектуалам из числа поклонников Дна рекомендую погуглить слово "сарказм"

    09.11.2025

  • Женек10

    не смотрю, страшно станет. Колорадо должны были 12-13 забивать

    09.11.2025

  • PvsZ

    На удивление, с ним Колорадо сейчас смотрится очень мощно. Хоть он сам почти и не набирает очков. Может, мотивирует? Проникновенные речи в раздевалке толкает? Вдохновляет возвращением после двух лет мучений с синтетическим коленом?

    09.11.2025

  • Nick280881

    Покойный перед смертью не потел...

    09.11.2025

  • Nick280881

    Удивляет только, что в таком результативном матче и при 20+ минут игрового времени Ничушкин не поучаствовал ни в одном голе.

    09.11.2025

  • ГлавПатриот

    Для идиотов которые не следят за хоккеем, подскажу: Эдмонтон проиграл Калгари. Ну и прошу обратить внимание как команды из тихоокеанского наваляли кубковому чемпиону))

    09.11.2025

  • Apei

    Валера верим

    09.11.2025

  • PvsZ

    При прочтении новости аплодировал стоя. Когда посмотрю обзор, устрою одиночную овацию.

    09.11.2025

  • ГлавПатриот

    Дабля, что тут сдохло? А, это серега пасть открыл. На ветке лошингтона кроме злобных минусов сказать было нечего.))

    09.11.2025

  • Sn0w

    9 шайб, а у их звена +0 у всех )

    09.11.2025

  • Женек10

    Скуга бы скинуть...

    09.11.2025

  • Sn0w

    Опять эти хоккейные команды приезжают. Где двенадцатиматчевая серия с Калгари, когда она так нужна?!

    09.11.2025

  • МаратХ

    Колорадо у букмекеров лидирует по шансам взять Кубок Стэнли этого сезона

    09.11.2025

  • ГлавПатриот

    Валера тащит клуб, говорили они. Ноль очков при девяти забитых))

    09.11.2025

  • Archon

    Суть в том,что "Вашингтон" и БЕЗ побед,только на рекламе Овечкина некисло зарабатывает.

    09.11.2025

  • ГлавПатриот

    Это даже хорошо. А то после прошлых сезонов неоднозначное мнение по поводу киперов Эдмонтона. Может теперь глаза откроются у ГМ? Маккиннона с пополнением баланса, вперёд за АртРоссом. Киперов Ойлерз на свалку

    09.11.2025

  • ГлавПатриот

    Не проговорись что в Бостоне (!) появился русский центр (!!), которого ещё и с Пастой ставят (!) и это при участии двустороннего Линдхольма (!). Пусть за "нашим всё" наблюдают, а то вдруг ещё разбираться в хоккее начнут))

    09.11.2025

  • Сергей

    Малыш, я никогда не оправдываюсь. Я тебе объяснил суть происходящего. И, кстати, ты не ответил на мой вопрос по поводу США. Можно ли их считать фашистами за бомбежки мирных жителей Югославии, Ирака, Ирана, Сирии, Афганистана, Вьетнама и десятков других стран. Или это другое )))

    09.11.2025

  • Вислый в бане

    Да ты круче отрицателя ихтамнетов оправдываешься.

    09.11.2025

  • Сергей

    Прежде чем что-то говорить, оглянись вокруг и подумай....а потом еще раз подумай и только после этого говори,... А то опять облажаешься....

    09.11.2025

  • Вислый в бане

    My bad, мельком глянул на заголовок от СЭ "шесть поражений за семь игр". Но сути не меняет.

    09.11.2025

  • Сергей

    Не удивлюсь, если после этого Нефть выдаст серию из 5-6 побед. После моей животворящей критики это происходит со всеми командами.

    09.11.2025

  • Сергей

    Повесившийся в бане. В этом то и все дело!! Я их покритиковал и они прониклись моими замечаниями. Все осознали и сгорая от стыда выдали серию аж из 6 (!!) побед. Вот что творит животворящая критика. То же самое произошло с Коннором МакДэвидом. Я задался вопросом, что призошло с Величайшим, всео 13 очков в 11 матчах. И он после этого выдал суперсерию и вышел в лидеры гонки бомбардиров. Все это свидетельствует о том, что я глубоко анализирую и смотрю в корень проблемы. Помогаю игрокам и командам осознать из потенциал и выйти на новый уровень. Учись, а то так и провисишь в бане без пользы для общества ))). Ты, кстати какую предпочитаешь, финскую, исландскую или греческую? Рекомендую итальянскую. Приобщишься к великой культуре. )))

    09.11.2025

  • МММ

    Вашингтон три дня назад выиграл у СЛБ, а потом 6 матчей за три дня!!!???

    09.11.2025

  • Вислый в бане

    Можно ли шакалить на МакДи?

    09.11.2025

  • Вислый в бане

    У Бостона шестая победа подряд, у Вашингтона шестое поражение подряд, поэтому я просто оставлю эту аналитику здесь. --- Сергей 12 дней назад Бостон проиграл и это прекрасно! Команда. которая еще пару лет назад наводила ужас на своих соперников, превратилась в посмешище)))

    09.11.2025

  • Сон Морфей

    4 дубля и дежурный от Макдэвида) во матч. Большой Вэл не проявился что-то)))

    09.11.2025

  • Archon

    "Фашуля"(шутим)(Драйзайтль) опять "Не оправдал нашего высокого доверия"(с) )))

    09.11.2025

  • Сергей

    Эдмонтон продолжает радовать! Коннор пополнил счет, а это сейчас главное. Драз, как всегда, худший и, надо особо подчеркнуть, при Джее такого не было. Пора возвращать, а чеснок пусть еще дозревает как тренер.

    09.11.2025

  • Archon

    "Кошмаррр! Инхарт микарда! Вот такой рубец! "(с) ))))

    09.11.2025

  • Иван

    еще и при своих зрителях

    09.11.2025

  • nikola mozaev

    Это первый на моей памяти матч, где сразу четыре игрока одной команды оформили по дублю!

    09.11.2025

  • nikola mozaev

    Кто бы что ни говорил, а банда Маков из Колорадо оставляет сильное впечатление! Макдэвид нервно курит в сторонке!

    09.11.2025

  • Адекватный спартач

    Контейнер на дне

    09.11.2025

  • Apei

    Что тут сказать? ГЫ

    09.11.2025

    • «Коламбус» проиграл «Ванкуверу», Воронков и Марченко набрали по три очка

    «Анахайм» в овертайме обыграл «Вегас» и одержал шестую победу подряд
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 17 12 5 25
    2 Каролина 16 11 5 22
    3 Питтсбург 17 9 8 21
    4 Рейнджерс 18 9 9 20
    5 Филадельфия 16 8 8 19
    6 Айлендерс 16 8 8 18
    7 Вашингтон 16 8 8 17
    8 Коламбус 16 8 8 17
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Монреаль 16 10 6 22
    2 Бостон 18 11 7 22
    3 Оттава 17 8 9 20
    4 Тампа-Бэй 16 8 8 18
    5 Детройт 16 9 7 18
    6 Флорида 16 8 8 17
    7 Торонто 17 8 9 17
    8 Баффало 16 5 11 14
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 17 11 6 27
    2 Даллас 17 10 7 23
    3 Виннипег 16 10 6 20
    4 Юта 17 10 7 20
    5 Чикаго 17 8 9 20
    6 Миннесота 18 7 11 18
    7 Сент-Луис 17 6 11 15
    8 Нэшвилл 18 5 13 14
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 16 11 5 23
    2 Лос-Анджелес 17 8 9 20
    3 Эдмонтон 18 8 10 20
    4 Сиэтл 16 7 9 19
    5 Сан-Хосе 17 8 9 19
    6 Вегас 15 7 8 18
    7 Ванкувер 18 8 10 17
    8 Калгари 18 4 14 10
    Результаты / календарь
    3.11
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    13.11 03:00 Тампа-Бэй – Рейнджерс 3 : 7
    13.11 03:30 Филадельфия – Эдмонтон 1 : 2 ОТ
    13.11 05:00 Юта – Баффало 5 : 2
    13.11 05:30 Чикаго – Нью-Джерси 3 : 4 ОТ
    Все результаты / календарь

