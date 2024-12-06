«Эдмонтон» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Коламбус» — 6:3.

В составе «Ойлерз» по дублю оформили Леон Драйзайтль и Зак Хайман, еще по голу забили Маттиас Экхольм и Джефф Скиннер, Коннор Макдэвид сделал четыре результативные передачи. У «Блю Джэкетс» отличились Кевин Лабанк, Деймон Северсон и Коул Силлинджер, вратарь Даниил Тарасов отразил 31 бросок из 37.