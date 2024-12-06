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Сегодня, 10:50

«Эдмонтон» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Коламбус» — 6:3.

В составе «Ойлерз» по дублю оформили Леон Драйзайтль и Зак Хайман, еще по голу забили Маттиас Экхольм и Джефф Скиннер, Коннор Макдэвид сделал четыре результативные передачи. У «Блю Джэкетс» отличились Кевин Лабанк, Деймон Северсон и Коул Силлинджер, вратарь Даниил Тарасов отразил 31 бросок из 37.

НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 25 17 8 36
2 Нью-Джерси 28 17 11 36
3 Каролина 26 17 9 35
4 Рейнджерс 24 13 11 27
5 Филадельфия 26 12 14 27
6 Питтсбург 27 11 16 26
7 Коламбус 25 11 14 25
8 Айлендерс 27 9 18 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 25 16 9 34
2 Флорида 27 16 11 34
3 Бостон 28 14 14 31
4 Тампа-Бэй 24 13 11 28
5 Баффало 26 11 15 25
6 Оттава 25 11 14 24
7 Детройт 26 10 16 24
8 Монреаль 26 10 16 23
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 25 17 8 38
2 Виннипег 27 19 8 38
3 Даллас 25 16 9 32
4 Колорадо 27 14 13 28
5 Сент-Луис 27 13 14 28
6 Юта 25 10 15 24
7 Нэшвилл 27 7 20 20
8 Чикаго 26 8 18 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 27 17 10 37
2 Лос-Анджелес 26 15 11 33
3 Калгари 27 13 14 31
4 Ванкувер 24 13 11 30
5 Эдмонтон 26 14 12 30
6 Сиэтл 27 13 14 27
7 Сан-Хосе 29 10 19 25
8 Анахайм 24 10 14 23
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6.12 03:00
Филадельфия – Флорида
 5 : 7
6.12 03:00
Оттава – Детройт
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6.12 03:00
Тампа-Бэй – Сан-Хосе
 8 : 1
6.12 03:00
Баффало – Виннипег
 2 : 3 ОТ
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Каролина – Колорадо
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6.12 03:00
Монреаль – Нэшвилл
 3 : 0
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Айлендерс – Сиэтл
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6.12 05:00
Эдмонтон – Коламбус
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Калгари – Сент-Луис
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