«Эдмонтон» — «Коламбус»: видеообзор матча

«Эдмонтон» дома победил «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

«Коламбус» потерпел четвертое поражение подряд, он занимает 15-е место в таблице Восточной конференции (15 очков после 15 игр), у «Эдмонтона» прервалась серия из трех поражений подряд, он расположился на 10-м месте в Западной конференции (18 очков после 17 матчей).