«Эдмонтон» победил «Коламбус»

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Коламбус» со счетом 5:2. Дубль оформил Ессе Пульюярви. Также шайбы забросили Дерек Райан, Брендан Перлини и Уоррен Фогель.

В составе «Блю Джекетс» отличились Густав Нюквист и Джастин Данфорт.

«Эдмонтон» занимает восьмое место в таблице Западной конференции. Коламбус — десятый на «Востоке».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Коламбус» — 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)

Голы: Пулюярви — 9 (бол., Бэрри, Драйзайтль), 7:24 — 1:0. Пулюярви — 10 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 8:10 — 2:0. Райан — 2 (Перлини), 11:07 — 3:0. Перлини — 1 (Кассиан, Бушар), 36:41 — 4:0. Нюквист — 5 (Силлинджер, Бин), 46:28 — 4:1. Дэнфорт — 2 (Веренски, Керали), 56:36 — 4:2. Фогеле — 3 (п.в., Пулюярви), 57:06 — 5:2.

Вратари: Скиннер — Мерзликинс (Корписало, 40:00).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 45 (14+15+16) — 38 (10+14+14).

Наши: — - Гавриков (22.42/0/+1), Чинахов (14.15/1/-1).

17 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 15022 зрителя.