«Эдмонтон» дома победил «Коламбус», Макдэвид оформил ассистентский покер
«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Коламбус» со счетом 6:3.
В составе «Ойлерз» по дублю оформили Леон Драйзайтль и Зак Хайман, еще по голу забили Маттиас Экхольм и Джефф Скиннер, Коннор Макдэвид сделал четыре результативные передачи. У «Блю Джэкетс» отличились Кевин Лабанк, Деймон Северсон и Коул Силлинджер, вратарь Даниил Тарасов отразил 31 бросок из 37.
После этого матча «Эдмонтон» с 30 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Коламбус» с 25 очками — на 11-й строчке «Востока».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Коламбус» — 6:3 (1:1, 4:1, 1:1)
Голы: Лабанк — 2 (Пюхтия, Веренски), 2:31 — 0:1. Хаймэн — 4 (Макдэвид, Бушар), 9:46 — 1:1. Драйзайтль — 18 (Макдэвид, Бушар), 22:22 — 2:1. Экхольм — 3 (бол., Дж. Скиннер, Хенрик), 24:02 — 3:1. Хаймэн — 5 (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 26:53 — 4:1. Северсон — 5 (Силлинджер, Фантилли), 30:02 — 4:2. Дж. Скиннер — 5 (Хенрик, Янмарк), 38:30 — 5:2. Силлинджер — 4 (Харрис, Кристиансен), 46:10 — 5:3. Драйзайтль — 19 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 53:37 — 6:3.
Вратари: Пикар — Тарасов.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 37 (13+16+8) — 22 (9+7+6).
Наши: Подколзин (13.15/3/0) — Воронков (16.41/0/-1), Марченко (17.01/1/-1), Проворов (24.43/1/-1).
6 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|25
|17
|8
|36
|2
|Нью-Джерси
|28
|17
|11
|36
|3
|Каролина
|26
|17
|9
|35
|4
|Рейнджерс
|24
|13
|11
|27
|5
|Филадельфия
|26
|12
|14
|27
|6
|Питтсбург
|27
|11
|16
|26
|7
|Коламбус
|25
|11
|14
|25
|8
|Айлендерс
|27
|9
|18
|25
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|25
|16
|9
|34
|2
|Флорида
|27
|16
|11
|34
|3
|Бостон
|28
|14
|14
|31
|4
|Тампа-Бэй
|24
|13
|11
|28
|5
|Баффало
|26
|11
|15
|25
|6
|Оттава
|25
|11
|14
|24
|7
|Детройт
|26
|10
|16
|24
|8
|Монреаль
|26
|10
|16
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|25
|17
|8
|38
|2
|Виннипег
|27
|19
|8
|38
|3
|Даллас
|25
|16
|9
|32
|4
|Колорадо
|27
|14
|13
|28
|5
|Сент-Луис
|26
|12
|14
|26
|6
|Юта
|25
|10
|15
|24
|7
|Нэшвилл
|27
|7
|20
|20
|8
|Чикаго
|26
|8
|18
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|27
|17
|10
|37
|2
|Лос-Анджелес
|26
|15
|11
|33
|3
|Ванкувер
|24
|13
|11
|30
|4
|Эдмонтон
|26
|14
|12
|30
|5
|Калгари
|26
|13
|13
|30
|6
|Сиэтл
|27
|13
|14
|27
|7
|Сан-Хосе
|29
|10
|19
|25
|8
|Анахайм
|24
|10
|14
|23
|6.12
|03:00
|
Филадельфия – Флорида
|5 : 7
|6.12
|03:00
|
Оттава – Детройт
|2 : 1
|6.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сан-Хосе
|8 : 1
|6.12
|03:00
|
Баффало – Виннипег
|2 : 3 ОТ
|6.12
|03:00
|
Каролина – Колорадо
|5 : 3
|6.12
|03:00
|
Монреаль – Нэшвилл
|3 : 0
|6.12
|03:30
|
Айлендерс – Сиэтл
|2 : 5
|6.12
|05:00
|
Эдмонтон – Коламбус
|6 : 3
|6.12
|05:00
|
Калгари – Сент-Луис
|3 : 4 ОТ