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Сегодня, 08:26

«Коламбус» в овертайме обыграл «Эдмонтон», Марченко отметился шайбой

Руслан Минаев
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«Коламбус» на выезде обыграл «Эдмонтон» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

В составе «Блю Джэкетс» забивали Бун Дженнер, Кирилл Марченко и Кент Джонсон. У «Ойлерз» отличились Дерек Райан и Зак Хайман с передачи Коннора Макдэвида.

«Коламбус» с 33 очками все еще последний на «Востоке». «Эдмонтон» с 58 очками занимает 6-ю строчку на «Западе».

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«Эдмонтон» — «Коламбус» — 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)

Голы: Дженнер — 14 (Боквист, Лайне), 12:25 — 0:1. Райан — 7, 30:17 — 1:1. Хаймэн — 25 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 36:16 — 2:1. Марченко — 11, 51:26 — 2:2. Джонсон — 9, 62:29 — 2:3.

Вратари: Скиннер — Корписало.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 36 (11+13+12+0) — 26 (9+7+7+3).

Наши: Костин (9.25/0/-1) — Гавриков (23.41/0/-1), Марченко (16.01/1/0).

26 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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НХЛ: «Торонто» обыграл «Рейнджерс», «Эдмонтон» уступил «Коламбусу» и другие матчи 26 января
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