«Эдмонтон» — «Каролина»: видеообзор матча

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«Каролина» в гостях обыграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

«Каролина» (6 очков) поднялась на 11-е место в Восточной конференции НХЛ. «Эдмонтон» (5) идет 14-м на «Западе».