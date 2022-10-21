Хет-трик Свечникова не спас «Каролину» от поражения в игре с «Эдмонтоном»

Свечников забросил три шайбы в проигранном матче «Каролины» с «Эдмонтоном»

«Каролина» проиграла «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:6. «Харриейнз» потерпели первое поражение после трех побед на старте сезона.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил три шайбы, оформив впервые в карьере хет-трик в регулярке.

«Эдмонтон» идет на 8-м месте в Западной конференции, а «Каролина» — на 5-м в Восточной.