«Эдмонтон» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Калгари» на выезде обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У гостей забили Расмус Андерссон, Коннор Зэри, Джастин Киркланд и Энтони Манта. Единственный гол хозяев на счету Джеффа Скиннера.

«Калгари» занимает второе место в таблице Западной конференции НХЛ с 6 очками в 3 матчах. «Эдмонтон» идет на 16-й строчке, команда не набрала ни одного очка в 3 играх.