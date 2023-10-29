«Эдмонтон» на своем льду проведет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» в ночь с воскресенья на понедельник, 30 октября. Игра пройдет на открытом воздухе на стадионе «The Brick Field at Commonwealth Stadium» в Эдмонтоне. Начало — 02:00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Эдмонтон» — «Калгари» в прямом эфире и бесплатно будет доступна в соцсети «ВКонтакте».

«Эдмонтон» занимает предпоследнее место в таблице Западной конференции и имеет в своем активе всего три очка. «Калгари» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе пять баллов. «Эдмонтон» занимает предпоследнее место в таблице Западной конференции и имеет в своем активе всего три очка. «Калгари» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе пять баллов.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.