«Калгари» обыграл «Эдмонтон» в двух выставочных матчах, Мироманов набрал три очка
«Калгари» и «Эдмонтон» провели два параллельных выставочных матча в рамках предсезонной подготовки в НХЛ.
«Флэймз» одержали победу в обеих встречах. В домашнем матче «Калгари» выиграл со счетом 6:1 — у хозяев дважды забили Егор Шарангович и Коннор Зэри, по одному голу у Назема Кадри и Даниила Мироманова. Мироманов также сделал две результативные передачи. Единственную шайбу «Ойлерз» забросил Майк Хоффман.
В игре, прошедшей в Эдмонтоне, «Калгари» одержал победу со счетом 6:3. У «Флэймз» дважды отличился Мэтт Коронато, по одному голу у Расмуса Андерссона, Джастина Киркланда, Энтони Манты и Яна Кузнецова. Форвард Джонатан Юбердо сделал три результативные передачи. У «Ойлерз» забили Коннор Макдэвид, Кори Перри и Зак Хайман.
«Калгари» проведет следующий предсезонный матч 26 сентября против «Ванкувера». «Эдмонтон» в тот же день встретится с «Виннипегом».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0