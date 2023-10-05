«Калгари» проиграл «Эдмонтону». Задоров забросил одну шайбу

«Эдмонтон» переиграл «Калгари» в предсезонном матче НХЛ — 7:2. Встреча прошла на льду арены «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне.

В составе проигравшей команды заброшенной шайбой отметился российский защитник Никита Задоров.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В своем первом матче «Калгари» сыграет с «Виннипегом» (12 октября), а «Эдмонтон» встретится с «Ванкувером» (12 октября).