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Сегодня, 05:45

«Эдмонтон» уступил «Калгари» и потерпел третье поражение подряд

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Защитник «Калгари» Расмус Андерссон празднует гол в ворота «Эдмонтона».
Фото USA Today Sports

«Калгари» на выезде обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У гостей забили Коннор Зэри, Джастин Киркланд, Энтони Манта и Расмус Андерссон. Андерссон также сделал две результативные передачи.

Единственная шайба хозяев на счету Джеффа Скиннера.

«Калгари» занимает второе место в таблице Западной конференции с 6 очками в 3 матчах. «Эдмонтон» идет на последней, 16-й строчке, команда не набрала ни одного очка в 3 играх.

«Калгари» проведет следующий матч 16 октября против «Чикаго». «Эдмонтон» в этот же день встретится с «Филадельфией».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Калгари» — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Голы: Дж. Скиннер — 1 (Экхольм, Макдэвид), 1:16 — 1:0. Андерссон — 2, 27:30 — 1:1. Манта — 2 (Поспишил, Андерссон), 47:06 — 1:2. Кирклэнд — 1 (Бол, Андерссон), 49:27 — 1:3. Зари — 2 (п.в.), 59:36 — 1:4.

Вратари: С. Скиннер (57:23 — 58:41, 58:43 — 59:36) — Владарж.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 25 (10+5+10) — 29 (5+11+13).

Наши: Подколзин (11.55/0/-1) — Кузьменко (15.58/1/0), Мироманов (16.09/1/-1).

14 октября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

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3 Коламбус 2 1 1 2
4 Филадельфия 2 1 1 2
5 Питтсбург 3 1 2 2
6 Айлендерс 2 0 2 1
7 Вашингтон 1 0 1 0
8 Каролина 1 0 1 0
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1 Монреаль 3 2 1 4
2 Торонто 3 2 1 4
3 Бостон 3 2 1 4
4 Тампа-Бэй 1 1 0 2
5 Детройт 2 1 1 2
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7 Флорида 3 1 2 2
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Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 3 3 0 6
2 Виннипег 3 3 0 6
3 Юта 3 3 0 6
4 Сент-Луис 3 2 1 4
5 Миннесота 3 1 2 4
6 Чикаго 3 1 2 3
7 Нэшвилл 2 0 2 0
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 3 3 0 6
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Виннипег – Миннесота
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