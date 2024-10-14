«Эдмонтон» уступил «Калгари» и потерпел третье поражение подряд

«Калгари» на выезде обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У гостей забили Коннор Зэри, Джастин Киркланд, Энтони Манта и Расмус Андерссон. Андерссон также сделал две результативные передачи.

Единственная шайба хозяев на счету Джеффа Скиннера.

«Калгари» занимает второе место в таблице Западной конференции с 6 очками в 3 матчах. «Эдмонтон» идет на последней, 16-й строчке, команда не набрала ни одного очка в 3 играх.

«Калгари» проведет следующий матч 16 октября против «Чикаго». «Эдмонтон» в этот же день встретится с «Филадельфией».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Калгари» — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Голы: Дж. Скиннер — 1 (Экхольм, Макдэвид), 1:16 — 1:0. Андерссон — 2, 27:30 — 1:1. Манта — 2 (Поспишил, Андерссон), 47:06 — 1:2. Кирклэнд — 1 (Бол, Андерссон), 49:27 — 1:3. Зари — 2 (п.в.), 59:36 — 1:4.

Вратари: С. Скиннер (57:23 — 58:41, 58:43 — 59:36) — Владарж.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 25 (10+5+10) — 29 (5+11+13).

Наши: Подколзин (11.55/0/-1) — Кузьменко (15.58/1/0), Мироманов (16.09/1/-1).

14 октября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.