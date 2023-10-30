«Эдмонтон» обыграл «Калгари» в матче на открытом воздухе

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» со счетом 5:2.

В составе «Ойлерз» отличились Бретт Кулак, Зак Хайман, Эван Бушар, Венсан Деарне и Эвандер Кейн, у «Флэймз» — Назем Кадри и Энтони Грир.

Встреча проходила на открытом воздухе в рамках «Классики наследия».

После этого матча «Эдмонтон» прервал серию из 4 поражений и с 5 очками расположился на 14-м месте в Западной конференции, «Калгари» с 5 очками — на 15-й строчке.