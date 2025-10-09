Гридин забил в своем дебютном матче в НХЛ

«Калгари» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

На 13-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Матвей Гридин. Для 19-летнего россиянина это первый гол в дебютной игре в НХЛ.