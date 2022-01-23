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Сегодня, 08:49

«Эдмонтон» обыграл «Калгари» и прервал серию из 7 поражений подряд

Дубль и две голевых передачи Драйзайтля принесли «Эдмонтону» победу над «Калгари»
Иван Торопцев
Корреспондент

«Эдмонтон» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

В составе «Ойлерз» дублями отличились Леон Драйзайтль и Эван Бушар, еще одну шайбу забросил Брендан Перлини. У «Калгари» забросили Мэттью Ткачак, Милан Лучич и Ноа Хэнифин.

Помимо дубля Драйзайтль сделал две результативных передачи, благодаря чему догнал Александра Овечкина в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона. У обоих хоккеистов по 58 очков.

«Ойлерз» прервали свою серию из 7 поражений подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Калгари» — 5:3 (0:2, 3:1, 2:0)

Голы: Ткачак — 18 (Линдхольм, Хэнифин), 8:29 — 0:1. Лучич — 9 (бол., Хэнифин, Андерссон), 19:19 — 0:2. Бушар — 7 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 25:35 — 1:2. Бушар — 8 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 29:41 — 2:2. Перлини — 4 (Райан, Сиси), 38:18 — 3:2. Хэнифин — 4 (Годро, Ткачак), 39:16 — 3:3. Драйзайтль — 27 (Кит), 54:29 — 4:3. Драйзайтль — 28 (п.в.), 59:59 — 5:3.

Вратари: Коскинен — Маркстрем (58:54).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 31 (13+12+6) — 47 (19+11+17).

Наши: — - Задоров (17.36/3/0).

23 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Леон Драйзайтль
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 42 27 15 58
2 Каролина 38 27 11 56
3 Питтсбург 40 25 15 55
4 Вашингтон 42 23 19 55
5 Коламбус 38 18 20 37
6 Нью-Джерси 39 15 24 35
7 Айлендерс 34 14 20 34
8 Филадельфия 41 13 28 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 41 28 13 61
2 Тампа-Бэй 43 28 15 61
3 Торонто 38 25 13 53
4 Бостон 38 24 14 50
5 Детройт 42 18 24 42
6 Баффало 41 13 28 33
7 Оттава 34 11 23 25
8 Монреаль 40 8 32 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 39 28 11 59
2 Нэшвилл 43 26 17 55
3 Сент-Луис 40 24 16 53
4 Миннесота 37 24 13 51
5 Даллас 38 20 18 42
6 Виннипег 37 17 20 40
7 Чикаго 41 15 26 37
8 Аризона 40 10 30 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 24 17 50
2 Анахайм 43 20 23 47
3 Лос-Анджелес 41 20 21 45
4 Сан-Хосе 42 21 21 44
5 Калгари 36 18 18 42
6 Эдмонтон 37 19 18 40
7 Ванкувер 40 18 22 40
8 Сиэтл 40 12 28 28
Результаты / календарь
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26.01
27.01
28.01
23.01 03:00
Вашингтон – Оттава
 3 : 2 ОТ
23.01 03:00
Колорадо – Монреаль
 3 : 2 ОТ
23.01 03:00
Нью-Джерси – Каролина
 7 : 4
23.01 03:00
Рейнджерс – Аризона
 7 : 3
23.01 03:00
Айлендерс – Торонто
 1 : 3
23.01 04:00
Нэшвилл – Детройт
 4 : 1
23.01 05:00
Миннесота – Чикаго
 4 : 3 ОТ
23.01 06:00
Эдмонтон – Калгари
 5 : 3
23.01 06:30
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
 1 : 7
23.01 21:00
Питтсбург – Виннипег
 - : -
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 42 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 58
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 36 55
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 42 29
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 42 29
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 28
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 27 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 25 2.07
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 32 2.1
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