«Эдмонтон» обыграл «Калгари» и прервал серию из 7 поражений подряд

Дубль и две голевых передачи Драйзайтля принесли «Эдмонтону» победу над «Калгари»

«Эдмонтон» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

В составе «Ойлерз» дублями отличились Леон Драйзайтль и Эван Бушар, еще одну шайбу забросил Брендан Перлини. У «Калгари» забросили Мэттью Ткачак, Милан Лучич и Ноа Хэнифин.

Помимо дубля Драйзайтль сделал две результативных передачи, благодаря чему догнал Александра Овечкина в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона. У обоих хоккеистов по 58 очков.

«Ойлерз» прервали свою серию из 7 поражений подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Калгари» — 5:3 (0:2, 3:1, 2:0)

Голы: Ткачак — 18 (Линдхольм, Хэнифин), 8:29 — 0:1. Лучич — 9 (бол., Хэнифин, Андерссон), 19:19 — 0:2. Бушар — 7 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 25:35 — 1:2. Бушар — 8 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 29:41 — 2:2. Перлини — 4 (Райан, Сиси), 38:18 — 3:2. Хэнифин — 4 (Годро, Ткачак), 39:16 — 3:3. Драйзайтль — 27 (Кит), 54:29 — 4:3. Драйзайтль — 28 (п.в.), 59:59 — 5:3.

Вратари: Коскинен — Маркстрем (58:54).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 31 (13+12+6) — 47 (19+11+17).

Наши: — - Задоров (17.36/3/0).

23 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».