«Эдмонтон» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Отметим, что две последних шайбы «Ойлерз» забросили в пустые ворота «Флэймз» на последних минутах третьего периода.

«Эдмонтон» идет на втором месте в таблице Северного дивизиона с 62 очками в 49 матчах. «Калгари» занимает пятую строчку с 47 очками в 50 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Калгари» — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Голы: Макдэвид — 29 (бол., Драйзайтль, Бэрри), 4:46 — 1:0. Бир — 2 (Макдэвид, Драйзайтль), 7:19 — 2:0. Годро — 18 (Ткачак, Танев), 30:48 — 2:1. Арчибальд — 7 (п.в., Драйзайтль, Макдэвид), 58:54 — 3:1. Нерс — 15 (п.в., Арчибальд, Драйзайтль), 59:34 — 4:1.

Вратари: Смит — Маркстрем.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 29 (10+9+10) — 30 (7+12+11).

Наши: Куликов (17.49/2/0) — Нестеров (20.46/2/-1).

2 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».