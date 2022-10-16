Два очка Кадри помогли «Калгари» обыграть «Эдмонтон»
«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 4:3.
В составе «Флэймз» 3 (1+2) очка набрал Майкл Стоун, 2 (1+1) очка у Назема Кадри, еще по шайбе забросили Майкл Баклунд и Эндрю Манджапане. У «Ойлерз» отличились Коди Сеси, Коннор Макдэвид и Райан Маклеод.
В следующем матче «Калгари» 19 октября встретится с «Вегасом», «Эдмонтон» в этот же день сыграет с «Баффало».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Калгари» — 3:4 (1:4, 2:0, 0:0)
Голы: Баклунд — 1 (Стоун, Коулмэн), 1:13 — 0:1. Сиси — 1 (Ямамото, Драйзайтль), 3:18 — 1:1. Стоун — 1 (Руни), 4:34 — 1:2. Кадри — 1 (бол., Стоун), 7:41 — 1:3. Манджапане — 1 (Кадри, Дюбе), 10:18 — 1:4. Макдэвид — 4 (бол., Кейн, Драйзайтль), 30:46 — 2:4. Маклеод — 1 (Мюррей), 34:54 — 3:4.
Вратари: Кэмпбелл (Скиннер, 10:18) — Владарж.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 28 (11+10+7) — 42 (16+11+15).
Наши: — - Задоров (16.54/1/+2).
16 октября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|2
|2
|0
|4
|2
|Филадельфия
|2
|2
|0
|4
|3
|Каролина
|2
|2
|0
|4
|4
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|4
|5
|Айлендерс
|2
|1
|1
|2
|6
|Вашингтон
|3
|1
|2
|2
|7
|Нью-Джерси
|2
|0
|2
|0
|8
|Коламбус
|3
|0
|3
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|2
|2
|0
|4
|2
|Детройт
|2
|2
|0
|4
|3
|Флорида
|2
|2
|0
|4
|4
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|5
|Баффало
|2
|1
|1
|2
|6
|Тампа-Бэй
|3
|1
|2
|2
|7
|Монреаль
|3
|1
|2
|2
|8
|Оттава
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|2
|2
|0
|4
|2
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|4
|3
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|4
|Виннипег
|1
|1
|0
|2
|5
|Колорадо
|2
|1
|1
|2
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|2
|7
|Миннесота
|2
|0
|2
|0
|8
|Аризона
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Калгари
|2
|2
|0
|4
|3
|Сиэтл
|3
|1
|2
|3
|4
|Эдмонтон
|2
|1
|1
|2
|5
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|6
|Лос-Анджелес
|3
|1
|2
|2
|7
|Ванкувер
|2
|0
|2
|0
|8
|Сан-Хосе
|4
|0
|4
|0
|16.10
|02:00
|
Бостон – Аризона
|6 : 3
|16.10
|02:00
|
Вашингтон – Монреаль
|3 : 1
|16.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Детройт
|2 : 5
|16.10
|02:00
|
Питтсбург – Тампа-Бэй
|6 : 2
|16.10
|02:00
|
Торонто – Оттава
|3 : 2
|16.10
|02:30
|
Айлендерс – Анахайм
|7 : 1
|16.10
|03:00
|
Даллас – Нэшвилл
|5 : 1
|16.10
|03:00
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|6 : 7
|16.10
|03:00
|
Сент-Луис – Коламбус
|5 : 2
|16.10
|05:00
|
Сиэтл – Вегас
|2 : 5
|16.10
|05:00
|
Эдмонтон – Калгари
|3 : 4
|16.10
|05:00
|
Сан-Хосе – Чикаго
|2 : 5
|И
|О
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|2
|6
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|3
|6
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|2
|5
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|4
|4
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|3
|4
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|2
|4
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|2
|1.00
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|1
|1.00