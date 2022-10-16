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Сегодня, 07:46

Два очка Кадри помогли «Калгари» обыграть «Эдмонтон»

Сергей Разин
корреспондент
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«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 4:3.

В составе «Флэймз» 3 (1+2) очка набрал Майкл Стоун, 2 (1+1) очка у Назема Кадри, еще по шайбе забросили Майкл Баклунд и Эндрю Манджапане. У «Ойлерз» отличились Коди Сеси, Коннор Макдэвид и Райан Маклеод.

В следующем матче «Калгари» 19 октября встретится с «Вегасом», «Эдмонтон» в этот же день сыграет с «Баффало».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Калгари» — 3:4 (1:4, 2:0, 0:0)

Голы: Баклунд — 1 (Стоун, Коулмэн), 1:13 — 0:1. Сиси — 1 (Ямамото, Драйзайтль), 3:18 — 1:1. Стоун — 1 (Руни), 4:34 — 1:2. Кадри — 1 (бол., Стоун), 7:41 — 1:3. Манджапане — 1 (Кадри, Дюбе), 10:18 — 1:4. Макдэвид — 4 (бол., Кейн, Драйзайтль), 30:46 — 2:4. Маклеод — 1 (Мюррей), 34:54 — 3:4.

Вратари: Кэмпбелл (Скиннер, 10:18) — Владарж.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 28 (11+10+7) — 42 (16+11+15).

Наши: — - Задоров (16.54/1/+2).

16 октября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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1 Питтсбург 2 2 0 4
2 Филадельфия 2 2 0 4
3 Каролина 2 2 0 4
4 Рейнджерс 3 2 1 4
5 Айлендерс 2 1 1 2
6 Вашингтон 3 1 2 2
7 Нью-Джерси 2 0 2 0
8 Коламбус 3 0 3 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 2 2 0 4
2 Детройт 2 2 0 4
3 Флорида 2 2 0 4
4 Торонто 3 2 1 4
5 Баффало 2 1 1 2
6 Тампа-Бэй 3 1 2 2
7 Монреаль 3 1 2 2
8 Оттава 2 0 2 0
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 2 2 0 4
2 Нэшвилл 4 2 2 4
3 Сент-Луис 1 1 0 2
4 Виннипег 1 1 0 2
5 Колорадо 2 1 1 2
6 Чикаго 3 1 2 2
7 Миннесота 2 0 2 0
8 Аризона 2 0 2 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 3 3 0 6
2 Калгари 2 2 0 4
3 Сиэтл 3 1 2 3
4 Эдмонтон 2 1 1 2
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7 Ванкувер 2 0 2 0
8 Сан-Хосе 4 0 4 0
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Бостон – Аризона
 6 : 3
16.10 02:00
Вашингтон – Монреаль
 3 : 1
16.10 02:00
Нью-Джерси – Детройт
 2 : 5
16.10 02:00
Питтсбург – Тампа-Бэй
 6 : 2
16.10 02:00
Торонто – Оттава
 3 : 2
16.10 02:30
Айлендерс – Анахайм
 7 : 1
16.10 03:00
Даллас – Нэшвилл
 5 : 1
16.10 03:00
Миннесота – Лос-Анджелес
 6 : 7
16.10 03:00
Сент-Луис – Коламбус
 5 : 2
16.10 05:00
Сиэтл – Вегас
 2 : 5
16.10 05:00
Эдмонтон – Калгари
 3 : 4
16.10 05:00
Сан-Хосе – Чикаго
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Сидни Кросби

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Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 3 6
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 2 5
И Г
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 4 4
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 3 4
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 2 4
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 2 1.00
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

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