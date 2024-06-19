«Эдмонтон» и «Флорида» обменялись голами за 14 секунд

«Эдмонтон» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли встречается с «Флоридой».

Во втором периоде команды обменялись голами в промежуте 14 секунд: сначала Кори Перри реализовал большинство «Ойлерз», а затем свою шайбу забросил Эван Родригес. После этого счет стал 4:2 в пользу «Эдмонтона».

Счет в серии 3-1 в пользу «Флориды». «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.