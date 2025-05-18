«Эдмонтон» и «Даллас» во второй раз подряд сыграют в финале Западной конференции

«Эдмонтон» и «Даллас» встретятся в полуфинальной серии плей-офф НХЛ.

Для команд это вторая встреча подряд на стадии финала Западной конференции. В прошлом году победу со счетом 4-2 одержали «Ойлерз».

Серия «Эдмонтона» и «Далласа» стартует в ночь на 22 мая в Далласе.