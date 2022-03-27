«Эдмонтон» готов продлить контракт с Эвандером Кейном

«Эдмонтон» готов предложить контракт нападающему Эвандеру Кейну, сообщает журналист Боб Стауффер.

30-летний канадец перешел в «Ойлерз» по ходу сезона после того, как расторг контракт с «Сан-Хосе». Он заключил с «Нефтяниками» соглашение до конца сезона с кэпхитом 2,1 миллиона долларов.

В регулярном чемпионате Кейн провел 27 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 8 результативных передач.

Перед началом нынешнего сезона Кейн был наказан 21-матчевой дисквалификацией без сохранения зарплаты за установленное нарушение и несоблюдение COVID-протокола НХЛ.