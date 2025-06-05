«Эдмонтон» — «Флорида»: видеообзор первого матча финала Кубка Стэнли
«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Флориду» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли — 4:3 ОТ.
У «Ойлерз» дубль оформил Леон Драйзайтль, а также по голу забили Маттиас Экхольм и Виктор Арвидссон. У «Пантерз» двумя заброшенными шайбами отметился Сэм Беннетт, а также один гол на свой счет записал Брэд Маршан.
Счет в серии 1-0. Второй матч состоится в субботу, 7 июня, и начнется в 03.00 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|32
|21
|11
|44
|2
|Айлендерс
|33
|19
|14
|41
|3
|Вашингтон
|32
|18
|14
|40
|4
|Филадельфия
|31
|16
|15
|38
|5
|Питтсбург
|31
|14
|17
|37
|6
|Нью-Джерси
|33
|18
|15
|37
|7
|Рейнджерс
|34
|16
|18
|36
|8
|Коламбус
|32
|13
|19
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|33
|18
|15
|39
|2
|Детройт
|33
|18
|15
|39
|3
|Монреаль
|32
|17
|15
|38
|4
|Бостон
|33
|19
|14
|38
|5
|Флорида
|32
|17
|15
|36
|6
|Оттава
|32
|15
|17
|34
|7
|Торонто
|31
|14
|17
|33
|8
|Баффало
|32
|14
|18
|32
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|32
|23
|9
|53
|2
|Даллас
|34
|22
|12
|49
|3
|Миннесота
|33
|19
|14
|43
|4
|Юта
|34
|16
|18
|35
|5
|Виннипег
|32
|15
|17
|32
|6
|Чикаго
|32
|13
|19
|32
|7
|Сент-Луис
|34
|12
|22
|31
|8
|Нэшвилл
|32
|13
|19
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|31
|16
|15
|41
|2
|Анахайм
|33
|20
|13
|41
|3
|Лос-Анджелес
|32
|14
|18
|37
|4
|Эдмонтон
|33
|15
|18
|36
|5
|Сан-Хосе
|33
|16
|17
|35
|6
|Сиэтл
|30
|12
|18
|30
|7
|Калгари
|33
|13
|20
|30
|8
|Ванкувер
|32
|12
|20
|27
Результаты / календарь
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
|16.12
|03:00
|Тампа-Бэй – Флорида
|2 : 5
|16.12
|03:00
|Рейнджерс – Анахайм
|1 : 4
|16.12
|03:30
|Виннипег – Оттава
|2 : 3 ОТ
|16.12
|04:00
|Даллас – Лос-Анджелес
|4 : 1
|16.12
|04:00
|Сент-Луис – Нэшвилл
|2 : 5
Новости