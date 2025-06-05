«Эдмонтон» — «Флорида»: видеообзор первого матча финала Кубка Стэнли

«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Флориду» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли — 4:3 ОТ.

У «Ойлерз» дубль оформил Леон Драйзайтль, а также по голу забили Маттиас Экхольм и Виктор Арвидссон. У «Пантерз» двумя заброшенными шайбами отметился Сэм Беннетт, а также один гол на свой счет записал Брэд Маршан.

Счет в серии 1-0. Второй матч состоится в субботу, 7 июня, и начнется в 03.00 по московскому времени.