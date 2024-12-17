«Эдмонтон» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» на своем льду уступил «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:6.

У «Ойлерз» дубль оформил Зак Хаймэн, еще по шайбе забросили Коннор Браун, Леон Драйзайтль и Каспери Капанен.

Авторами голов «Пантерз» стали Йеспер Боквист, Мэттью Ткачак, Густав Форслинг, Нико Миккола Сэм Райнхарт и Картер Верхэге.

«Эдмонтон» с 38 очками занимает 6-е место в Западной конференции, «Флорида» набрала 40 очков и идет 4-й на «Востоке».