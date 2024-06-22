«Эдмонтон» — «Флорида»: видеообзор матча Кубка Стэнли

«Эдмонтон» в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ обыграл «Флориду» (5:1).

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

У хозяев забили Уоррен Фогеле, Адам Хенрик, Зак Хайман, Райан Маклеод и Дарнелл Нерс (последние двое — в пустые ворота). Единственная шайба гостей на счету Александра Баркова.

Решающий матч между «Эдмонтоном» и «Флоридой» пройдет 25 июня в Санрайз и начнется в 3:00 мск.