Беннетт открыл счет во втором матче финальной серии Кубка Стэнли

«Флорида» открыла счет во втором матче финально серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона».

На 3-й минуте «Пантерз» реализовали большинство — голом отметился Сэм Беннетт. Для 28-летнего канадца этот гол стал 13-м в этом плей-офф.

Счет в серии 1-0 в пользу «Ойлерз».