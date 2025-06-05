Беннетт оформил дубль в матче с «Эдмонтоном»

«Флорида» увеличила преимущество в первом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона».

На 2-й минуте второго периода нападающий Сэм Беннетт оформил дубль и сделал счет 3:1. Для него этот гол стал 12-м в нынешнем плей-офф НХЛ.