«Эдмонтон» обыграл «Флориду» в третий раз подряд и сравнял счет в финале Кубка Стэнли
«Эдмонтон» дома обыграл «Флориду» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли — 5:1.
У хозяев забили Уоррен Фогеле, Адам Хенрик, Зак Хайман, Райан Маклеод и Дарнелл Нерс (последние двое — в пустые ворота). Единственная шайба гостей на счету Александра Баркова.
«Эдмонтон» одержал третью победу подряд и сравнял счет в серии против «Флориды» — 3-3.
Решающий, седьмой матч между командами состоится 25 июня.
НХЛ
Плей-офф
Финал
«Эдмонтон» — «Флорида» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Голы: Фогеле — 3 (Драйзайтль, Кулак), 7:27 — 1:0. Хенрик — 4 (Янмарк, Экхольм), 20:46 — 2:0. Хаймэн — 16 (Нюджент-Хопкинс), 38:20 — 3:0. Барков — 8 (Верхэге, Куликов), 41:28 — 3:1. Маклеод — 4 (п.в., Фогеле), 56:45 — 4:1. Нерс — 2 (п.в., Скиннер), 56:57 — 5:1.
Вратари: Скиннер — Бобровский (56:28 — 56:45, 56:52 — 56:57).
Штраф: 18 — 16.
Броски: 21 (11+4+6) — 21 (2+11+8).
Наши: — - Куликов (13.54/2/0), Тарасенко (11.45/1/0).
22 июня. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.
Счет в серии: 3-3
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Финал
|Счет в серии
|
Флорида - Эдмонтон
|3 - 3
|1/2 финала
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 4
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|22.06
|03:00
|
Эдмонтон – Флорида
|5 : 1