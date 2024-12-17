«Флорида» в результативном матче победила «Эдмонтон», Бобровский отразил 25 бросков
«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Эдмонтон» со счетом 6:5.
В составе «Пантерз» отличились Йеспер Боквист, Мэттью Ткачак, Густав Форслинг, Нико Миккола Сэм Райнхарт и Картер Верхэге, вратарь Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 30. У «Ойлерз» дубль оформил Зак Хаймэн, еще по голу забили Коннор Браун, Леон Драйзайтль и Каспери Капанен, Коннор Макдэвид оформил ассистентский хет-трик.
После этого матча «Флорида» с 40 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Эдмонтон» с 38 очками — на шестой строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Флорида» — 5:6 (1:2, 3:1, 1:3)
Голы: Й. Боквист — 5 (мен.), 2:42 — 0:1. Хаймэн — 9 (Макдэвид, Бушар), 15:13 — 1:1. Ткачак — 11 (бол., Верхэге, Райнхарт), 19:32 — 1:2. Хаймэн — 10 (Макдэвид, Драйзайтль), 26:20 — 2:2. К. Браун — 6 (Перри), 27:03 — 3:2. Драйзайтль — 23 (бол., Макдэвид, Экхольм), 29:24 — 4:2. Форслинг — 5 (Лунделл, Экблад), 37:55 — 4:3. Миккола — 3 (Лунделл, Луостаринен), 46:53 — 4:4. Райнхарт — 20, 47:23 — 4:5. Капанен — 4 (Кулак), 48:02 — 5:5. Верхэге — 9 (Беннетт, Миккола), 53:05 — 5:6.
Вратари: С. Скиннер (58:31) — Бобровский.
Штраф: 13 — 11.
Броски: 30 (10+10+10) — 28 (9+9+10).
Наши: Подколзин (10.31/3/+1) — Куликов (19.24/1/0).
17 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|30
|21
|9
|44
|2
|Нью-Джерси
|33
|20
|13
|43
|3
|Каролина
|30
|19
|11
|39
|4
|Филадельфия
|31
|14
|17
|32
|5
|Рейнджерс
|30
|15
|15
|31
|6
|Питтсбург
|32
|13
|19
|31
|7
|Айлендерс
|32
|12
|20
|31
|8
|Коламбус
|31
|12
|19
|29
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|31
|19
|12
|40
|2
|Флорида
|32
|19
|13
|40
|3
|Бостон
|32
|16
|16
|35
|4
|Тампа-Бэй
|28
|16
|12
|34
|5
|Оттава
|30
|15
|15
|32
|6
|Детройт
|30
|12
|18
|28
|7
|Баффало
|31
|11
|20
|26
|8
|Монреаль
|30
|11
|19
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|32
|22
|10
|45
|2
|Миннесота
|31
|20
|11
|44
|3
|Даллас
|30
|19
|11
|38
|4
|Колорадо
|32
|18
|14
|36
|5
|Юта
|30
|14
|16
|33
|6
|Сент-Луис
|32
|15
|17
|33
|7
|Чикаго
|31
|10
|21
|22
|8
|Нэшвилл
|31
|8
|23
|22
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|31
|20
|11
|43
|2
|Лос-Анджелес
|30
|18
|12
|39
|3
|Эдмонтон
|31
|18
|13
|38
|4
|Ванкувер
|29
|15
|14
|35
|5
|Калгари
|31
|15
|16
|35
|6
|Сиэтл
|32
|15
|17
|32
|7
|Сан-Хосе
|33
|11
|22
|27
|8
|Анахайм
|29
|11
|18
|26
|17.12
|04:00
|
Даллас – Вашингтон
|3 : 1
|17.12
|04:30
|
Эдмонтон – Флорида
|5 : 6
|17.12
|06:30
|
Ванкувер – Колорадо
|- : -