«Флорида» в результативном матче победила «Эдмонтон», Бобровский отразил 25 бросков

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Эдмонтон» со счетом 6:5.

В составе «Пантерз» отличились Йеспер Боквист, Мэттью Ткачак, Густав Форслинг, Нико Миккола Сэм Райнхарт и Картер Верхэге, вратарь Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 30. У «Ойлерз» дубль оформил Зак Хаймэн, еще по голу забили Коннор Браун, Леон Драйзайтль и Каспери Капанен, Коннор Макдэвид оформил ассистентский хет-трик.

После этого матча «Флорида» с 40 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Эдмонтон» с 38 очками — на шестой строчке «Запада».

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Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Флорида» — 5:6 (1:2, 3:1, 1:3)

Голы: Й. Боквист — 5 (мен.), 2:42 — 0:1. Хаймэн — 9 (Макдэвид, Бушар), 15:13 — 1:1. Ткачак — 11 (бол., Верхэге, Райнхарт), 19:32 — 1:2. Хаймэн — 10 (Макдэвид, Драйзайтль), 26:20 — 2:2. К. Браун — 6 (Перри), 27:03 — 3:2. Драйзайтль — 23 (бол., Макдэвид, Экхольм), 29:24 — 4:2. Форслинг — 5 (Лунделл, Экблад), 37:55 — 4:3. Миккола — 3 (Лунделл, Луостаринен), 46:53 — 4:4. Райнхарт — 20, 47:23 — 4:5. Капанен — 4 (Кулак), 48:02 — 5:5. Верхэге — 9 (Беннетт, Миккола), 53:05 — 5:6.

Вратари: С. Скиннер (58:31) — Бобровский.

Штраф: 13 — 11.

Броски: 30 (10+10+10) — 28 (9+9+10).

Наши: Подколзин (10.31/3/+1) — Куликов (19.24/1/0).

17 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».