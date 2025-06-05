«Флорида» за полторы минуты отыгралась и вышла вперед в матче с «Эдмонтоном»

«Флорида» отыгралась и вышла вперед в первом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона».

На 11-й минуте Сэм Беннетт забросил шайбу и сделал счет 1:1, а спустя полторы минуты Брэд Маршан реализовал большинство «Пантерз» и вывел команду вперед.

У 28-летнего Беннетта теперь 11 голов в этом плей-офф НХЛ, а у 37-летнего Маршана — 5.