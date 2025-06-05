Арвидссон с передачи Подколзина сократил счет в матче с «Флоридой»

«Эдмонтон» сократил счет в первом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды».

На 4-й минуте второго периода шайбу забросил Виктор Арвидссон и сделал счет 2:3. Ассистировали ему Василий Подколзин и Эван Бушар.

У 32-летнего Арвидссона теперь 2 гола в этом плей-офф НХЛ, а у Подколзина и Бушара — по 6 и 12 голевых передач соответственно.