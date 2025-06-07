Драйзайтль реализовал большинство «Эдмонтона» во втором матче финала Кубка Стэнли против «Флориды»

«Эдмонтон» второй раз вышел вперед во втором матче финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды».

На 13-й минуте Леон Драйзайтль реализовал большинство «Ойлерз» и сделал счет 3:2. Для 29-летнего немца это 10-й гол в Кубке Стэнли-2025.

Также в атаке поучаствовал Коннор Макдэвид, который сделал 24-ю голевую передачу в этом плей-офф. У него теперь 30 (6+24) очко в Кубке Стэнли-2025.

Счет в серии 1-0 в пользу «Эдмонтона».