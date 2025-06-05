Драйзайтль на 2-й минуте открыл счет в первом финальном матче Кубка Стэнли

«Эдмонтон» открыл счет в первом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды».

На 2-й минуте встречи шайбу забросил Леон Драйзайтль. Для него этот гол стал 8-м в нынешнем плей-офф НХЛ.