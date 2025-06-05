Хоккей
5 июня, 03:37

Драйзайтль на 2-й минуте открыл счет в первом финальном матче Кубка Стэнли

Евгений Козинов
Корреспондент
Леон Драйзайтль.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Эдмонтон» открыл счет в первом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды».

На 2-й минуте встречи шайбу забросил Леон Драйзайтль. Для него этот гол стал 8-м в нынешнем плей-офф НХЛ.

Леон Драйзайтль
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Материалы сюжета: Финал Кубка Стэнли 2025 «Эдмонтон» — «Флорида»: главные материалы
Мбоко — после победы в финале турнира в Монреале: «Это была невероятная неделя»
Как Бобровский обошел Овечкина и Кучерова? Сколько голосов у Ротенберга и Ларионова? Лауреаты хоккейного сезона
Бобровский — лучший хоккеист России этого сезона. Командный успех важнее личного
Отец Бобровского: «Считаю, у «Флориды» есть серьезные шансы на третий Кубок Стэнли подряд»
Отец Бобровского рассказал о противостоянии сына с Макдэвидом
«Сыну никогда ничего легко не давалось». Интервью с отцом Бобровского
«Колорадо» продлит контракт с нападающим Нельсоном

«Флорида» за полторы минуты отыгралась и вышла вперед в матче с «Эдмонтоном»
