Драйзайтль на 2-й минуте открыл счет в первом финальном матче Кубка Стэнли

|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|32
|21
|11
|44
|2
|Айлендерс
|33
|19
|14
|41
|3
|Вашингтон
|32
|18
|14
|40
|4
|Филадельфия
|31
|16
|15
|38
|5
|Питтсбург
|31
|14
|17
|37
|6
|Нью-Джерси
|33
|18
|15
|37
|7
|Рейнджерс
|33
|16
|17
|36
|8
|Коламбус
|32
|13
|19
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|32
|18
|14
|39
|2
|Детройт
|33
|18
|15
|39
|3
|Монреаль
|32
|17
|15
|38
|4
|Бостон
|33
|19
|14
|38
|5
|Флорида
|31
|16
|15
|34
|6
|Торонто
|31
|14
|17
|33
|7
|Оттава
|31
|14
|17
|32
|8
|Баффало
|32
|14
|18
|32
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|32
|23
|9
|53
|2
|Даллас
|33
|21
|12
|47
|3
|Миннесота
|33
|19
|14
|43
|4
|Юта
|34
|16
|18
|35
|5
|Чикаго
|32
|13
|19
|32
|6
|Виннипег
|31
|15
|16
|31
|7
|Сент-Луис
|33
|12
|21
|31
|8
|Нэшвилл
|31
|12
|19
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|31
|16
|15
|41
|2
|Анахайм
|32
|19
|13
|39
|3
|Лос-Анджелес
|31
|14
|17
|37
|4
|Эдмонтон
|33
|15
|18
|36
|5
|Сан-Хосе
|33
|16
|17
|35
|6
|Сиэтл
|30
|12
|18
|30
|7
|Калгари
|33
|13
|20
|30
|8
|Ванкувер
|32
|12
|20
|27
Результаты / календарь
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
|16.12
|03:00
|Тампа-Бэй – Флорида
|- : -
|16.12
|03:00
|Рейнджерс – Анахайм
|- : -
|16.12
|03:30
|Виннипег – Оттава
|- : -
|16.12
|04:00
|Даллас – Лос-Анджелес
|- : -
|16.12
|04:00
|Сент-Луис – Нэшвилл
|- : -
Новости